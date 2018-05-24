Через газ і долар в Україні зростання цін перевершить всі очікування - економіст

Найближчим часом в Україні очікується підвищення цін на всі імпортні товари.

Таку думку висловив голова Комітету економістів України Андрій Новак, зазначивши при цьому, що зростання цін на газ та електроенергію, а також запланована девальвація національної валюти до показника 30,1 грн за долар США неминуче призведуть до зростання інфляції. Про це повідомляє Finance.

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Новак зазначив, що інфляція буде набагато вищою за запланований рівень.

"Уряд заклав рівень інфляції на рівні 9% цього року. Але вже зараз динаміка демонструє, що цей показник буде значно більшим. За результатами першого кварталу у нас є зростання цін на промислові товари на 6,5%, а зростання споживчих цін на 4,5%. У нас є велика кількість імпортних ресурсів, тому інфляція обчислюватиметься двозначною цифрою. Думаю, вона буде на рівні попереднього року -14-15%", - наголосив Новак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет Міністрів України затвердив і вніс до Верховної Ради бюджетну резолюцію на 2019-2021 роки. Відповідний проект постанови зареєстрований у парламенті 16 травня під №8357. Документ передбачає зростання ВВП на 3,6% у 2019 році, інфляцію - 6,5%, зростання цін виробників на 7,2%, а курс гривні - 30,5 грн/$.