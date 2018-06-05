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Був спонсором "адвоката" Трампа: олігархові Путіна заблокували 1 млрд

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На особистих рахунках російського мільярдера Віктора Вексельберга, якого називають спонсором адвоката президента США Дональда Трампа під час виборів, в швейцарських банках заблокували 1 млрд франків.

Віктор Вексельберг

24СМІ

"Засоби блокували не лише публічні банки (UBS, Credit Suisse), але і приватні, в тому числі Julius Baer", - йдеться в повідомленні Forbes, який причиною називає побоювання санкцій з боку США.

Відзначається, що рахунки Вексельберга міг заблокувати навіть Bank of Cyprus, співвласником якого з часткою 9,27% є мільярдер. З 2017 року Вексельберг є громадянином Кіпру.

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Ряд швейцарських банків крім блокування коштів протягом декількох днів відмовляли Вексельбергу в доступі до великих пакетів акцій в промислових компаніях Швейцарії, в числі яких - Sulzer, OC Oerlikon і Schmolz + Bickenbach.

Як повідомляв OBOZREVATEL, члени команди спеціального прокурора США Роберта Мюллера в березні 2018 року перевірили російського олігарха Віктора Вексельберга, оглянувши його електронні пристрої через підозри в причетності до фінансування виборчої кампанії американського президента Дональда Трампа.

Відзначається, що спілкування спецагентів з мільярдером сталося прямо в аеропорту Нью-Йорка, куди він прилетів приватним бортом.

В результаті введення американських санкцій Вексельберг втратив близько $2 мільярдів.

Особи
Володимир ПутінДональд Трамп
Місце
Швейцарія
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