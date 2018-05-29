Борги "дочки" "Нафтогазу" збільшилися в 40 разів

Станом на 1 квітня 2018 року дебіторська заборгованість ПАТ "Укргазвидобування" перевищила 42 млрд грн. Це більш ніж в 40 разів перевищує показник 2015 року, коли неплатежі контрагентів компанії ледь перевищили 1 млрд грн.

Протягом першого кварталу заборгованість зросла на 8,3 млрд грн. Інформація про це міститься у фінансовій звітності, опублікованій на офіційному сайті компанії.

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"Газпром" пред'явив нову претензію щодо спору з "Нафтогазом"

Традиційно майже вся дебіторська заборгованість "Укргазвидобування" формує неплатежі НАК "Нафтогазу України". Чинне законодавство наділило НАК монопольним правом на покупку всього газу у "Укргазвидобування" по соціальній (пільговій) ціні 4,85 грн за куб.м, для газопостачання населення. З червня 2018 року НАК "Нафтогаз України" виставив у своєму прейскуранті ціну на газ для комерційних споживачів на рівні 9,08 грн за куб.м. При цьому в 1 кварталі 2018, за даними НАК, заборгованість підприємств-боржників перед "Нафтогазом" скоротилася на 6,5 млрд грн.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні 1 червня добігає кінця термін дії постанови, яке регулює вартість блакитного палива для населення. Якщо уряд до цього моменту не прийме рішення, як перерахувати тариф, вартість газу може різко підскочити. Так, Кабінет міністрів спеціальною постановою регулює тариф виключно для населення . Комерційні споживачі купують газ за ринковими цінами. Згідно з останніми розцінками "Нафтогазу" - це 10,041 грн за кубометр блакитного палива.

Також повідомлялося про те, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз" відмовляється поставляти газ для "Київтеплоенерго" до остаточного погашення боргу.