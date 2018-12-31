Біткоїн "впаде до нуля": головні прогнози на 2019-й

Курс біткоїну не прив'язаний до конкретної країни або конкретного регулятору. Курс коливається в залежності від десятків факторів і може в 2019-му, впевнені експерти, впасти до нуля або ж навпаки – злетіти до $110 тис.

Профільне видання Сryptofeed зібрало ключові прогнози курсу біткоїну на 2019 рік. Всі оцінки, йдеться в публікації, склали авторитетні аналітики, трейдери та інвестори.

Злетить до $110 тис. Трейдер і інвестор Masterluc вважає, що головна криптовалюта все ще залишається недооціненою. Експерти очікують розворот в перші місяці цього року. Варто зазначити, що попередні прогнози Masterluc виявилися точними.

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Подорожчає до$ 50 тис. У цьому впевнений віце-президент Needham & Co Спенсер Богарт. Ціна біткоїну з січня 2018 року знизилася приблизно на 82%. Богарт вважає, що біткоїн зросте до $50 тис. "Біткоїн є технологічне досягнення, інтерес до якого буде тільки зростати. У цій ситуації монета покаже нам новий максимум", — заявив Богарт.

Коливатиметься в межах $ 3-6 тис. Аналітик Майк Новограц вважає, що через деякий час біткоїн буде торгуватися в зазначеному діапазоні. Раніше експерт робив більш оптимістичні прогнози. Однак зараз Новограц не чекає значного зростання біткоїну в найближчому майбутньому.

"Ми переходимо в епоху макроекономіки. Криптовалюта тепер навіть менш цікаві, ніж вона. Довгі роки макроекономіка була нудною, в той час як криптовалюта викликали захват", – висловився недавно криптоентузіаст.

Впаде до нуля. Прихильник Bitcoin Cash Калвін Айр і зовсім вважає, що вартість біткоїну буде дорівнбвати нулю. "Я очікую, що вартість біткоїну впаде до нуля в 2019 році, тому що у нього немає практичної цінності. Він нічого не робить, і його навмисно зменшують в масштабах", - сказав Айр.

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (період світової фінансової кризи)

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер впевнений, що курс біткоїну досягне $250 тис. до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.