''Біткоїн мертвий'': яке майбутнє чекає на криптовалюти

Курс біткоїна після зростання до $4 тис. знову опустився до $3,7 тис. Думки про те, яке майбутнє чекає найпопулярнішу криптовалюту, розходяться. Інвестиції в "електронні гроші", як і раніше, непередбачувані й ризиковані.

Незважаючи на це, інтерес до криптовалют не згасає. OBOZREVATEL зібрав головні відповіді на найпоширеніші заитання щодо біткоїна.

Чого чекати від криптовалют у 2019 році?

Однозначної відповіді немає. Однак є багато варіантів і прогнозів. "Біткоїн мертвий", – заявив днями криптомільйонер Ерік Фінман. 20-річний інвестор за допомогою криптовалют зміг перетворити подаровані бабусею $1000 у мільйони доларів. Зараз же, вважає Фінман, інвестувати в найпопулярнішу криптовалюту не варто. "Біткоїн мертвий, він занадто фрагментований. Багато людей досі продовжують боротися, але я не думаю, що це триватиме довго. Він може пережити ще декілька бичачих ринків, але в довгостроковій перспективі він мертвий", – заявив інвестор.

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб впевнений, що коливання у 2019 році будуть, але інвестувати в криптовалюту не можна і, швидше за все, біткоїн буде падати. "Бульбашка біткоїна остаточно луснула, здулася у 5 разів із максимумів річної давнини. Якісь коливання ціни вгору і вниз, як і раніше будуть (вниз – із більшою імовірністю). Але чекати значного зростання його ціни і розглядати як інвестицію я не рекомендую", – розповів аналітик.

Курс біткоїна

Водночас аналітик із Уолл-стріт, партнер Blockchain Capital Спенсер Богарт вважає, що в найближчій перспективі найпопулярніша криптовалюта подешевшає до $1 тис., після чого очікується зростання до $50 тис. Причини: в 2019 році криптовалютні ф'ючерси запустять Nasdaq і Bakkt, а холдингова компанія Fidelity готується до відкриття сервісу зі зберігання нового виду активів.

Що таке криптовалюта простими словами?

Це різновид електронних грошей. "Помацати" куплений біткоїн або будь-яку іншу криптовалюту не можна. Вона зберігається на спеціальному гаманці. А головна відмінність від "справжніх" валют – децентралізація. Технологія блокчейн дозволяє "майнерам" у всьому світі займатися генерацією криптовалют.

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країн світу.

Криптовалюти користуються популярністю і мають свою ціну до тих пір, поки вони затребувані. Чим більше бажаючих купити, наприклад, біткоїн, тим дорожче він коштуватиме.

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Виходить, що біткоїн нічим не підкріплений? Це усього лише "бульбашка"?

Так, біткоїн відноситься до фіатних валют (тобто тих, які не підкріплені золотом та іншими дорогоцінними металами). Щоправда, і долари, незважаючи на свою роль, також не підкріплені нічим, крім авторитету США.

Різниця тільки у тому, що долар, євро, японську єну і будь-яку іншу валюту можна контролювати, а курс прогнозувати. У кожній країні є свій центральний банк, який займається випуском грошей, регулює облікову ставку, контролює внутрішній валютний ринок і так чи інакше впливає на курс.

А ось біткоїн спрогнозувати неможливо, можна лише вгадати, що буде з курсом. Наприклад, багато що залежить від того, чи будуть великі фінансові установи інвестувати в криптовалюти. З іншого боку, якщо країни, які поки ще не визначилися, приймуть рішення заборонити оборот біткоїна й інших подібних електронних грошей, це може стати значним ударом по криптовалютному ринку.

Чому тоді біткоїн називають "бульбашкою"?

У кінці 2017-го на ринок криптовалют вийшла величезна кількість учасників. У грудні позаминулого року курс біткоїна злетів до $20 тис., а в 2018-му впав до $3,5 тис. Така тенеденція нагадує "бульбашку", що надувається до певного розміру і лопається.

Чи можна стверджувати, що біткоїн "луснув" – питання дуже спірне. Думки експертів кардинально розходяться. Із найавторитетнішими прогнозами на 2019 рік можете ознайомитися тут. Якщо спробувати все максимально спростити, то одні кажуть, що "все погано і краще не стане", інші впевнені, що "погано" закінчиться через півроку, а треті найближчим часом чекають чергового стрибка курсу біткоїна до $40 або навіть $120 тис. за монету.

Чому впав біткоїн?

Версій також безліч. З'явилася велика кількість недосвідчених гравців на ринку, відбулося "роздвоєння" (впровадження нового протоколу) Bitcoin Cash, сталася серія хакерських атак на великі біржі, заблокували банківський рахунок майданчика Bitfinex і т. д. Швидше за все, причиною падіння стала сукупність різних факторів.

Біткоїни можуть генерувати всі підряд. Невже можна зробити нескінченну кількість монет?

Ні. Емісія (випуск) обмежений. Не більше 21 млн монет. Нині запас становить приблизно 17,5 млн біткоїнів, тому говорити про те, що незабаром найпопулярніша криптовалюта досягне "стелі", рано. До того ж на це знадобляться десятки років.

Обмежена кількість пояснюється математичними залежностями. Усього можна створювати шість блоків за годину. Кількість випущених біткоїнів у блоці кожні чотири роки скорочується на 50%. У результаті кінцева кількість монет – 21 мільйон штук.