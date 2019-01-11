"Біткоїн мертвий": аналітики зробили несподіваний прогноз криптовалют

Курс біткоїна за минулий рік втратив близько 80% своєї вартості. Частина аналітиків упевнена: курс уже не підвищиться вище поточних оцінок.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Біткоїн мертвий", – заявив днями криптомільйонер Ерік Фінман. 20-річний інвестор за допомогою криптовалют зміг перетворити подаровані бабусею $1000 в мільйони доларів. Зараз же, вважає Фінман, інвестувати в найпопулярнішу криптовалюту не варто.

"Біткоїн мертвий, він занадто фрагментований. Багато людей досі продовжують боротися, але я не думаю, що це триватиме довго. Він може пережити ще кілька бичачих ринків, але в довгостроковій перспективі він мертвий", – заявив інвестор.

курс біткоїна

Новини Біткоїн різко подешевшав і обвалив ринок криптовалют

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб упевнений, що коливання в 2019 році будуть, але інвестувати в криптовалюти не можна і, швидше за все, біткоїн буде падати. "Бульбашка біткоїна остаточно лопнула, здулася в 5 разів із максимумів річної давності. Якісь рухи ціни вгору і вниз, як і раніше будуть (вниз – із більшою ймовірністю). Але чекати зростання його ціни в рази і розглядати як інвестиції я не рекомендую", – розповів аналітик.

Водночас аналітик з Уолл-стріт, партнер Blockchain Capital Спенсер Богарт вважає, що в найближчій перспективі найпопулярніша криптовалюта подешевшає до $1 тис., після чого очікується зростання до $50 тис. Причини: в 2019 році криптовалютні ф'ючерси запустять Nasdaq і Bakkt, а холдингова компанія Fidelity готується до відкриття сервісу зі зберігання нового виду активів.

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країнами світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (період світової фінансової кризи)

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер впевнений, що курс біткоїна досягне $250 тис. до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалюти є майбутнє.