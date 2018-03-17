Афера з ПриватБанком стала найбільшою у XXI столітті - Гонтарева

Шахрайство у ПриватБанку до націоналізації є найбільшою аферою XXI століття.

Про це під час виступу в парламенті заявила екс-глава Нацбанку України Валерія Гонтарева, пише Financial Club.

"На початку цього року міжнародна компанія Kroll, яка проводила форенсік-аудит ПриватБанку, підтвердила і задокументувала найбільшу фінансову аферу XXI століття. Це були масштабні скоординовані шахрайські дії акціонерів і менеджменту банку, які завдали збитки державі мінімум на $ 5,5 млрд", - розповіла Гонтарева.

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Вона уточнила, що банк не виконав програму докапіталізації.

"Колишні власники, зокрема Ігор Коломойський, дали персональну гарантію виконання цієї програми, але цю програму ні менеджмент, ні акціонери не виконали", - зазначила Гонтарева.

Вона додала, що на кінець 2016 року дефіцит капіталу в банку становив 146 млрд грн, а пост-аудит банку, проведений E&Y, показав необхідність додаткової докапіталізації на 38,6 млрд грн.

Як повідомляв "Обозреватель", генеральний прокурор Юрій Луценко розповів про допит Гонтаревої і бізнесмена Ігоря Коломойського про аферу з ПриватБанком.