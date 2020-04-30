Бунти проти карантину поновилися: під Кабміном зібралися підприємці

Під будівлею Кабінету міністрів у четвер, 30 квітня, поновилися акції протесту з вимогою послабити карантин в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, у центрі Києва триває акція підприємців із вимогою послабити карантинні заходи. На протесті присутні кілька десятків представників малого та середнього бізнесу, акція проходить спокійно, без перекриття доріг.

Протести біля Кабміну

Протести біля Кабміну

Протести біля Кабміну

Протести біля Кабміну

Протести біля Кабміну

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Кабміном вранці у середу, 29 квітня, почалася акція протесту підприємців. Вони вимагали скасувати карантин з 1 травня.

Поліція спробувала розігнати людей. У підсумку вони звільнили проїзну частину для руху транспорту.

Представники малого і середнього бізнесу були обурені тим, що їм не дають працювати та утримувати сім'ї. Тоді як іншим держава навіть на карантині дає таку можливість.