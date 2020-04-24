Бунти бізнесу проти карантину тривають: тепер протести у Чернівцях

У Чернівцях підприємці вийшли під будівлю ОДА в рамках протесту проти закриття ринків у зв'язку з карантином в країні. Представники малого бізнесу вважають, що влада прагне знищити їх діяльність.

Про це в п'ятницю, 24 квітня, інформує видання "Молодий Буковинець".

За словами протестувальників, скупчення людей в магазинах регіону є набагато небезпечнішим, ніж відвідування ринків в умовах активного поширення коронавірусу. На думку учасників мітингу, в області необхідно закрити всі заклади торгівлі, а обмежувальні заходи, введені виключно для ринків, показують бажання влади зруйнувати малий бізнес.

Повідомляється, що підприємці чекають зустрічі з головою ОДА Сергієм Осачуком. З ними спілкуються мер Чернівців Олексій Каспрук і секретар міської ради Чернівців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі та Мелітополі підприємці влаштували масові протести через тривалий карантин, введений після спалаху коронавірусу.

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