Бум на електрокари в Україні: скільки насправді можна економити і що потрібно знати

Будь-який автолюбитель може вдесятеро скоротити витрати на пальне або їздити зовсім безкоштовно. Уже зараз вартість літра бензину А-95 досягає 33 грн. У середньому 100 км обійдуться у понад 230 грн. Якщо пересісти на електрокар, за подолання такої ж відстані доведеться заплатити лише 20-25 грн. А якщо заряджатися на громадських станціях, то можна й зовсім кататися безкоштовно.
Багато українців уже скористалися такою можливістю. Тільки в 2018 році, згідно з даними МВС, кількість зареєстрованих електрокарів зросла у 1,5 раза (до 3798 штук). Більшість із них — Nissan Leaf.
OBOZREVATEL поспілкувався із власником автомобіля із електричним двигуном і розібрався, скільки можна заощадити та що потрібно знати, купуючи "зелене" авто.
Без бензину, викидів і шуму
Франція, Великобританія, Китай, Індія і ще десятки країн заявили про намір повністю відмовитися від продажу автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ). Через 10-20 років електрокари можуть остаточно "перемогти" свого попередника — авто з ДВС.
Від нових "зелених" тенденцій не відстає й Україна. Країна входить у першу 10-ку зі зростання кількості електроавто.
За 9 місяців цього року їхнє число зросло майже на 3,8 тис. Головна перевага таких автомобілів — економія на бензині. У середньому авто з ДВЗ "зжирає" до 6 літрів за 100 км (залежно від об'єму двигуна і швидкості цифри можуть значно коливатися). Наприклад, якщо щобудня проїжджати 30 км (на роботу і додому), то за місяць доведеться заплатити приблизно 1,3-1,5 тис. грн тільки за бензин.
На електрокарі, за таких же умов, за місяць доведеться віддати лише 132 грн за електроенергію. Постійно на шару заряджатися клопітно — стояти мінімум 3 години, щоб "залити" сотню км пробігу, реально тільки для тих, хто живе/працює у безпосередній близькості і має багато терпіння.
"Зазвичай заряджаю автомобіль вдома за нічним тарифом, отримую 100 км ходу за ціною чашки кави. За бажання, можна використовувати безкоштовні громадські станції — тоді вартість пробігу взагалі сягатиме до нуля", — розповідає Глебец.
Тариф на електроенергію за двозонним лічильником у нічний період — 90 коп. за кВт*год. Від звичайної побутової розетки електрокар заряджатиметься до 7-8 годин. За цей час можна витратити не більше 28 кВт*год струму. Однієї зарядки Nissan Leaf може вистачити приблизно на 120 км (залежно від умов і сезону).
"Зазвичай заряджаю автомобіль вдома за нічним тарифом, отримую 100 км ходу за ціною чашки кави", — розповідає Олександр Глебец.
Nissan Leaf
Скільки коштує:
від $10 тис.
Максимальна швидкість:
145 км/год
Скільки заряджати, щоб проїхати 100 км:
Вдома (до 3 кВт) - 7-8 годин
На зарядці Level 2 (6.6 кВт) - 3 години
На швидкій (Chademo) - 30 хвилин
Скільки можна проїхати на одній зарядці:
Приблизно 120 км
Скільки коштує повна зарядка:
22,1 грн (вдома)
0 грн (на громадській станції)
Економія:
До 200 грн на кожні 100 км
Олександр Глебец вперше на тест-драйві електрокара
facebook.com/alex.glebets
Олександр Глебец вперше купив електрокар у 2015-му, з того моменту змінив уже три "зелених" авто (два з яких — Nissan Leaf) і став активним прихильником електроавто. Крім очевидних переваг — економічність, екологічність і безшумність — у таких автомобілів є безліч технічних переваг. Двигун не потребує обслуговування, гарна тяга під час першого ж дотику до педалі, рекдутор замість коробки передач, виняткова маневреність завдяки низькому центру тяжіння.
Правда, у Nissan Leaf також є певні особливості. Водій електрокара зі стажем не рекомендує купувати такий автомобіль старший 2013 року випуску. Модель 2012 року значно поступається за низкою характеристик.
Одна з переваг Leaf — невисока щодо інших електромобілів вартість. Наприклад, в Україні Nissan Leaf S 2013 року випуску з пробігом коштує від $10 тис.
"У новій батареї номінальна ємність. З часом відбувається деградація, і ємність постійно зменшується. Звучить страшно, але це не привід для побоювань — насправді, лише на декілька відсотків у рік. Через декілька років деградація сповільнюється. У США на батарейку Leaf дають гарантію 8 років або 160 000 км. Слугуватиме вона до 10 і більше років. Зрозуміло, що з втратою ємності настане момент, коли буде не вистачати пробігу", — розповідає Олександр Глебец.
Осередки батареї Nissan Leaf
Олександр Глебец
Таак, кожні 10 років в автомобілі доведеться міняти батарею. Ця процедура обійдеться у майже $3 тис. Однак, за цей час можна заощадити на ТО й обслуговуванні: немає масла в двигуні, свічок, коробки передач, ременів ГРМ, вихлопної системи. І ще більше — на пальному. Важливо придбати автомобіль із пробігом у справному стані і дбайливо експлуатувати — тоді він майже не потребуватиме вкладень.
Як вибрати Nissan Leaf
Крок №1: Вибираємо правильну комплектацію. Інвертор (пристрій для перетворення змінного струму від зовнішнього джерела в постійний для зарядки батареї) 6,6 кВт і порт Chademo від 2013 року та новіші — мінімальні вимоги до авто, розповідає Глебец.
Крок №2: Перевіряємо обраний екземпляр. За допомогою спеціальної програми Leaf Spy (встановлюється на смартфон) і недорогого bluetooth-адаптера OBDII, можна отримати основну інформацію про стан батареї та авто.
Чек-лист:
1. "Показник життя" акумулятора (SOH) бажано повинен бути на рівні до 90%
Від 80 до 90% — акумулятор у хорошому стані;
Від 70 до 80% — акумулятор у задовільному стані;
Менше 70% — варто добре подумати, перш ніж купувати таке авто.
2. Автомобіль повинен бути без критичних пошкоджень
Якщо авто потрапило в серйозну ДТП або втопилося, краще не ризикувати і пошукати інший варіант. Варто дізнатися VIN код (за ним можна звірити характеристики і рік випуску). Ще бажаний CARFAX (звіт про історію авто у США), якщо не надав продавець, то можна замовити самостійно.
3. Провести детальний огляд
У Києві та великих містах спеціалізовані СТО за невелику суму проведуть діагностику електромобіля. Потрібно перевірити лакофарбове покриття візуально і товщиноміром (якщо авто перефарбовували, можливо, були ушкодження). Звертайте увагу на болти кріплення батареї. Якщо вони не відкручувалися — батарея герметична і укомплектована із заводу. Інакше можуть бути сюрпризи з її вмістом і корозією всередині корпусу. Також варто перевірити геометрію кузова, підвіску, рульове, роботу клімату (заміна несправної "грубки" дорога, під час купівлі варто замінити фільтр салону — конденсат на засміченому може вивести з ладу обігрівач) і роботу портів зарядки.
Про те, як вибрати автомобіль Tesla в Укрїні і скільки коштує найдешевший електрокар, читайте незабаром на OBOZREVATEL.
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