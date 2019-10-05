"Було вкрадено чимало": Тука розповів про корупцію в "Укроборонпромі"

Резонансна "справа Свинарчуків" про корупцію в оборонному секторі України є "фейковою сенсацією". Реальні масштаби розкрадань в "Укроборонпромі" набагато більші.

Про це розповів в ефірі ObozTV колишній заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука. Також він навів як приклад одну зі схем розкрадання коштів.

"Свого часу зробили абсолютно фейкову сенсацію з розслідувань журналіста Дениса Бігуса про Свинарчука. Інформація, яка була оприлюднена нібито під час цього журналістського розслідування – це навіть не крапля в морі "Укроборонпрому", це крапля в океані "Укроборонпрому", – заявив Тука.

Екс-чиновник навів як приклад випадок 2014 року, коли йому довелося на власні очі переконатися в масштабах корупції в українській оборонці.

"До мене прийшли молоді співробітники СБУ, я їх називаю з того часу молоді бультер'єри – завзяті хлопці, які реально хочуть змін. Вони сказали – ми зараз працюємо над одним з підприємств "Укроборонпрому" в Києві. За нашою інформацією, з цього підприємства сьогодні ввечері повинні вивозити двигуни", – розповів він.

За словами Туки, за даною схемою було вкрадено чимало коштів: "Двигуни робочі, вони нібито списуються на утилізацію. Насправді, вони вивозяться на аналогічне підприємство, розташоване в іншому регіоні. Там вони значаться як куплені нові двигуни. Різниця в ціні – в 50-150 разів".

"Ці хлопці, співробітники служби, прийшли до мене – допоможи, у нас навіть немає транспорту, щоб засідку зробити. І ми з ними поїхали на моїй машині пильнувати навколо прохідних цього заводу. Вони знали, за ким вони спостерігають, там були внутрішні джерела інформації . Але саме в той вечір операція зірвалася, оскільки контрагент не завершив процедуру розрахунків. З того моменту і почалося моє знайомство з тим спрутом, який називається "Укроборонпром", – зазначив колишній заступник міністра.

Георгій Тука prm.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти програми "Наші гроші" звинуватили першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського (Свинарчука) і його сина Ігоря в організації корупційної схеми, в якій високопоставлені фігуранти справи отримували відкати з покупки деталей до військової техніки, за які Україна переплачувала в 3-4 рази.

В результаті скандалу президент Петро Порошенко звільнив Гладковського з посади. У свою чергу, Гладковський-молодший заявив, що позиватиметься до суду на авторів журналістського розслідування.

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