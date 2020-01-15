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16 січня • оновлено в 02:04
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"Було-стало": спливло дивне обгрунтування величезної зарплати глави "Укрпошти". Фотофакт

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Глава "Укрпошти" Ігор Смілянський обгрунтував свою щомісячну зарплату в розмірі майже 1,9 млн гривень за допомогою одного листочка.

Зробив він це під час закритого засідання фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, повідомляє Telegram-канал "Политика Страны" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Смілянський порівняв показники "Укрпошти" в 2016 і 2019 році, склавши таблицю "Було" і "Стало". У неї він включив доходи, інфраструктуру, посилковий бізнес, міжнародну доставку, якість, оплату праці, оренду та закупівлі компанії. Судячи зі "звіту", за час його роботи всі показники покращилися.

Таблиця Смілянського

Таблиця Смілянського

Telegram-канал "Политика Страны"

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До 2 млн на місяць: спливли дані про захмарну зарплату глави "Укрпошти"

Ігор Смілянський

Ігор Смілянський

kp.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що українців розгнівали плани глави "Укрпошти" Ігоря Смілянського в 2020 році підняти зарплати в компанії. Зокрема, користувачів мережі обурив той факт, що сам чиновник вже отримує 1,4 млн грн щомісяця, а після підвищення його оклад виросте до 1,8 млн грн.

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Читайте всі новини по темі "Зарплати в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Зарплати в Україні
Особа
Ігор Смілянський
Тег
Укрпошта
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