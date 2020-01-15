"Було-стало": спливло дивне обгрунтування величезної зарплати глави "Укрпошти". Фотофакт

Глава "Укрпошти" Ігор Смілянський обгрунтував свою щомісячну зарплату в розмірі майже 1,9 млн гривень за допомогою одного листочка.

Зробив він це під час закритого засідання фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, повідомляє Telegram-канал "Политика Страны" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Смілянський порівняв показники "Укрпошти" в 2016 і 2019 році, склавши таблицю "Було" і "Стало". У неї він включив доходи, інфраструктуру, посилковий бізнес, міжнародну доставку, якість, оплату праці, оренду та закупівлі компанії. Судячи зі "звіту", за час його роботи всі показники покращилися.

Таблиця Смілянського Telegram-канал "Политика Страны"

Ігор Смілянський kp.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що українців розгнівали плани глави "Укрпошти" Ігоря Смілянського в 2020 році підняти зарплати в компанії. Зокрема, користувачів мережі обурив той факт, що сам чиновник вже отримує 1,4 млн грн щомісяця, а після підвищення його оклад виросте до 1,8 млн грн.

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