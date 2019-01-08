"Бульбашка вже почала лопатися": біткоїну напророкували тотальний крах

Цифрові гроші не мають майбутнього і є "цілковитою нісенітницею" та фінансовою бульбашкою.

Таку думку висловив член керівної ради Європейського центрального банку Ардо Ханссон. За його словами, криптовалюта використовується у незаконних цілях, а також негативно впливає на стабільність світової економіки, передає РБК.

"Бульбашка вже почала лопатися. Можливо нам просто варто простежити, наскільки сильним виявиться падіння і що залишиться, коли рівновага буде відновлена. Я думаю, що ми повернемося до цього питання через декілька років, щоб усвідомити, як ми взагалі могли потрапити в таку ситуацію, яка змусила нас повірити в нісенітниці", — заявив Ханссон.

Раніше він підтримав президента ЄЦБ Маріо Драгі та розкритикував ідею створення національної криптовалюти в Естонії. Чиновник пояснив, що жодна держава у складі ЄС не зможе випустити свої цифрові гроші, оскільки валюта єврозони — євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна за останні декілька днів зробив стрибок, подорожчавши до 7 січня 2019 року до $4 тис. (на $400 із 5 січня). Однак, слідом за цим стрибком буде зниження котирувань щонайменше протягом перших шести місяців цього року.