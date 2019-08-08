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"Була справжнісінька паніка": російський економіст розкрив ефект від "пекельних" санкцій США

2.4т Читати матеріал російською

Одразу після введення США нового пакету "пекельних" санкцій проти держборгу Росії на фондовому ринку почалася паніка.

Про це розповів доктор економічних наук, професор, голова партії "Громадянська ініціатива" Андрій Нечаєв в ефірі "Радіо Свобода". Він наголосив, що такий ефект справила сама новина про санкції, оскільки вони набувають чинності 26 серпня.

"Я як людина, що активно займається фондовим ринком, можу особисто засвідчити – мені це дорого коштувало. На ринку була справжнісінька паніка, рубль падав, фондові індекси падали, причому відчутно, я давно вже не пам'ятаю такого. Але сьогодні начебто ситуація трошки заспокоїлася", – розповів він.

Нечаєв заявив, що насправді санкції носять символічний характер, оскільки президент США Дональд Трамп не став задіювати найжорсткіший варіант.

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"Все-таки на відміну від Росії, там є Конгрес зі своєю позицією, його позиція набагато жорсткіша щодо Росії і до російської зовнішньої політики. Там наполягали на більш жорстких санкціях. Формально в рамках законопроекту Трамп повинен був прийняти три види санкцій, формально він все виконав, вони три напрямки санкцій сформулювали. Те, чого побоювалися багато експертів, багато російських підприємців, напевно, політики теж, взагалі-то не реалізувалося", - пояснив економіст.

Він також заявив, що після вступу нового пакету санкцій США в силу Росія позбавляється можливості розміщувати свої боргові і цінні папери, а також державні облігації, номіновані в доларах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку зі "справою Скрипалів".

Другий пакет обмежень введений в рамках закону про контроль над хімічною та біологічною зброєю. Новий раунд обмежень включає шість можливих заходів, з яких Трамп зобов'язаний вибрати хоча б три.

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Дональд Трамп
Місце
Росія
Теги
Росія санкции
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