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10 квітня • оновлено в 09:10
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Була найсмачнішою і прокисала за два дні: якими запам'яталися молочні продукти СРСР

22.5т
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У Радянському Союзі вся молочна продукція вироблялася зі справжнього молока і зберігалася не більше 1-2 днів.

Про це сказано в матеріалі видання "Ностальгия ".

"Молоко в Радянському Союзі робилося з молока. В сметані була сметана, в кефірі – кефір, а в маслі – масло. А ще молоко прокисало. За 1-2 дня. І виходило кисле молоко", – сказано в статті.

Відзначається, що в обідню перерву в гастрономи, як правило, привозили свіже молоко, хліб і деякі інші продукти. Тому магазин, що відкрився після обідньої перерви, часто дозволяв купити все.

"Мало того – свіжим. Для молока і молочних продуктів це було більш ніж актуально. Адже те молоко насправді дуже швидко прокисало – за добу. А якщо воно півдня чи день до того простояло в магазині, ймовірність того, що воно до ранку, а то і до вечора скисне була висока", – зазначає автор матеріалу.

Молочка в СРСР

Молочка в СРСР

fishki.net

Як зазначено, півлітрова пляшка молока і баночка сметани на той час коштували 65 копійок.

"В основному всі рідкі молочні продукти в СРСР були розфасовані в скляну тару, яку потім мили і здавали в спеціальні пункти прийому склотари або прямо в молочному магазині. Півлітрова молочна пляшка коштувала 15 копійок, літрова – 20, баночка з під сметани – 10 копійок. Ціна пляшки обов'язково включалася у вартість молока або кефіру", – сказано в статті.

Також в гастрономах молоко продавали в трикутних пакетах ємністю півлітра. Їхньою особливістю було те, що їх виносили в торговий зал у великих алюмінієвих піддонах або пластмасових ящиках, і коли в піддоні залишалося мало пакетів – було видно, що піддон весь в молоці. Справа в тому, що ці пакети мали вперту властивість протікати по кутах. Зате їх було зручно ставити, і зручно пити прямо з пакетів, відрізавши куточок.

Молочка в СРСР

Молочка в СРСР

fishki.net

"Сметану продавали в 200-мл баночках все під тією же фольговою кришечкою або на розлив з великих металевих бідонів, наливаючи в принесену тобою банку великим черпаком", – пояснює автор.

Ще одним "особливим" продуктом було вершкове масло. За ним майже завжди стояла черга. Особливо коли привозили масло, розфасоване в звичні нам пачки.

"Масло було кількох видів – вершкове і бутербродне. Бутербродне відрізнялося меншим вмістом жиру. Але за своїм складом, воно було набагато краще сьогоднішніх спредів, які пропонують нам під виглядом вершкового масла. Вагове масло коштувало 3 рублі 40 копійок за кілограм, а пачка вершкового масла – 72 копійки", – зазначено в матеріалі.

Молочка в СРСР

Молочка в СРСР

fishki.net

Ще одним культовим молочним продуктом в СРСР було згущене молоко. Улюблені ласощі дітей. Його пили прямо з банки, пробивши дві дірки консервним ножем. Його додавали в каву. Його варили прямо в закритій банці, щоб з'їсти вареним або використовувати для торта.

"А ще було концентроване молоко. Теоретично його треба було розбавляти, але особливи смачно було випити його нерозбавленим, пробивши дві дірки ножем. А ще молоко в той час продавали з бочок. Молочні бочки крім кольору і напису нічим не відрізнялися від бочок з квасом або пивом. І черга до них стояла не менша, ніж за пивом", – пояснив автор статті.

Молочка в СРСР

Молочка в СРСР

fishki.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер Максим Мирович заявив, що всі роки існування СРСР народ споювала сама радянська влада, і вигідно це було лише їй одній.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Теги
молоко СРСР
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Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
На ОБОЗе завелся тайный совкодрочер.
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2
1
Kolesnyk Petro
Kolesnyk Petro
Прокисало потому чо не в ыдерживались санитарные правила. Молоко было низкого качества,
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ну було. То й шо? Невже слава капеесес чи знову путін введи?
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3
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Рощин Роман
Рощин Роман
Мельничук Олександр, Тебе голову в психушке лечить надо, а не комментарии писать!
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