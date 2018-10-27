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''Була б катастрофа'': Волкер пояснив, навіщо Україні гроші МВФ

4.2тЧитати матеріал російською

Угода між Міжнародним валютним фондом (МВФ) і Україна про нову 14-місячною програмою підтримки економічної політики stand-by (SBA) на $3,9 млрд буде сприяти зміцненню бюджету і продовження програми реформ.

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ця угода в довгострокових інтересах України, як економічних, так і зміцнення бюджету, реформ. Ця співпраця може мати дуже позитивні результати в довгостроковій перспективі", - сказав він.

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За його словами, Україна отримає відчутну фінансову підтримку, що дозволить уряду продовжувати здійснювати свою діяльність: надавати послуги, демонструвати на глобальному ринку сильну і стабільну позицію.

"З точки зору макрофінансових і бюджетних вигод для українського уряду досягнення домовленості з МВФ дуже важливо", - підкреслив дипломат.

Волкер також додав, що негативні результати відсутності угоди з МВФ Україна почала б відчувати вже в січні-лютому 2019 року.

"Це була б катастрофа для України в макрофінансовому плані, якби угоди не було", - резюмував спецпредставник США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 жовтня уповноважений персонал Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA), яка замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену в березні 2015 року і спливала в березні 2019 року.

Угода підлягає затвердженню менеджментом фонду і схваленню його радою директорів. Засідання ради очікується в кінці року після прийняття Верховною Радою державного бюджету на 2019 рік відповідно до рекомендацій МВФ і збільшення тарифів на газ до ринкового рівня.

Особа
Курт Волкер
Об'єкт
МВФ
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
В следующем году Украине надо платить 7.9 млрд. долга!. МВФ готовится! Готовтесь и вы!
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
А правда вот в чём! В ноябре Украина должна заплатить 4 млрд дол долга. гройсман сказало что если не поднять цены на газ, МВФ не даст денег и Украине грозит дефолт. Волкер: "..Украина получит ощутимую финансовую поддержку, что позволит правительству продолжать осуществлять свою деятельность..."
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