''Була б катастрофа'': Волкер пояснив, навіщо Україні гроші МВФ

Угода між Міжнародним валютним фондом (МВФ) і Україна про нову 14-місячною програмою підтримки економічної політики stand-by (SBA) на $3,9 млрд буде сприяти зміцненню бюджету і продовження програми реформ.

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ця угода в довгострокових інтересах України, як економічних, так і зміцнення бюджету, реформ. Ця співпраця може мати дуже позитивні результати в довгостроковій перспективі", - сказав він.

За його словами, Україна отримає відчутну фінансову підтримку, що дозволить уряду продовжувати здійснювати свою діяльність: надавати послуги, демонструвати на глобальному ринку сильну і стабільну позицію.

"З точки зору макрофінансових і бюджетних вигод для українського уряду досягнення домовленості з МВФ дуже важливо", - підкреслив дипломат.

Волкер також додав, що негативні результати відсутності угоди з МВФ Україна почала б відчувати вже в січні-лютому 2019 року.

"Це була б катастрофа для України в макрофінансовому плані, якби угоди не було", - резюмував спецпредставник США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 жовтня уповноважений персонал Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA), яка замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену в березні 2015 року і спливала в березні 2019 року.

Угода підлягає затвердженню менеджментом фонду і схваленню його радою директорів. Засідання ради очікується в кінці року після прийняття Верховною Радою державного бюджету на 2019 рік відповідно до рекомендацій МВФ і збільшення тарифів на газ до ринкового рівня.