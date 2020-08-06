Букмекери покращили коефіцієнти на шанси Пальчевского стати мером Києва
Пальчевський сказав, як Україні обігнати Туреччину.
Відома букмекерська компанія оновила коефіцієнти на перемогу кандидатів на посаду столичного міського голови, які пройдуть 25 жовтня цього року.
Згідно з останніми даними, шанси відомого бізнесмена і громадського діяча Андрія Пальчевського стати мером значно виросли. На таких результат приймають ставки з коефіцієнтом 2,5. Раніше за нього "давали" - 4,0.
Значно менше вірять у кандидата від партії "Сила і Честь" Ігоря Смешко – 6,00. На перемогу "Слуги народу" Ірини Верещук дають аж 15,00. Шанси Сергія Притули та Олексія Гончаренко оцінюють "як примарні", а тому коефіцієнт складає цілих 50,00.
Водночас, букмекери розцінюють потрапляння політичної сили "Перемога Пальчевського" в Київраду, як доконаний факт, а тому приймають ставки на те, чи вдасться набрати більше 6.5% із коефіцієнтом 1,87.