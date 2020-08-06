Букмекери покращили коефіцієнти на шанси Пальчевского стати мером Києва

Відома букмекерська компанія оновила коефіцієнти на перемогу кандидатів на посаду столичного міського голови, які пройдуть 25 жовтня цього року.

Згідно з останніми даними, шанси відомого бізнесмена і громадського діяча Андрія Пальчевського стати мером значно виросли. На таких результат приймають ставки з коефіцієнтом 2,5. Раніше за нього "давали" - 4,0.

Значно менше вірять у кандидата від партії "Сила і Честь" Ігоря Смешко – 6,00. На перемогу "Слуги народу" Ірини Верещук дають аж 15,00. Шанси Сергія Притули та Олексія Гончаренко оцінюють "як примарні", а тому коефіцієнт складає цілих 50,00.

Водночас, букмекери розцінюють потрапляння політичної сили "Перемога Пальчевського" в Київраду, як доконаний факт, а тому приймають ставки на те, чи вдасться набрати більше 6.5% із коефіцієнтом 1,87.