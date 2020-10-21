Буймістер про європейський курс енергетики: дешеві приєднання, RAB-тариф, інтеграція в європейську енергосистему

Реалізація проєвропейського курсу енергетики полягає у впровадженні ефективного стимулюючого тарифу, покращенні процедури приєднань до електромереж та сертифікації НЕК "Укренерго" за стандартами ENTSO-E.

Про заявила нардеп Людмила Буймістер за підсумками форуму Energy Talk Show Electricity Market 2020 #3, що зібрав всіх учасників ринку електроенергії. Вона зазначила, що не зважаючи на розбіжності, всі учасники – оператори систем розподілу, енергоексперти, та національний регулятор мають однакове бачення вектору розвитку операторів системи розподілу – енергетика, як основа розвитку економіки, повинна продовжувати європейський курс країни.

"Перехід до європейської енергосистеми без перебільшення історичний крок, адже енергосистема це основа суверенітету країни. Це початок фізичної інтеграції з Європейським Союзом", – стверджує нардеп.

Реалізація європейського курсу, на думку учасників форуму, відбувається в 3 векторах. По-перше – зміні застарілого тарифоутворення на розподіл електроенергії "Витрати+" на стимулююче тарифоутворення. За словами Буймістер, воно дозволить створювати стимули для інвестицій в електромережі.

"Україна вже зробила перші кроки в цьому напрямку. 26 серпня НКРЕКП була прийнята методологія стимулюючого тарифоутворення. На жаль спірна та далека від європейського досвіду, але все-таки краща, ніж Витрати+", – пише народна депутатка.

Другим вектором Буймістер назвала зниження вартості та спрощення процедури приєднань до електромереж. Оскільки саме цей пункт значною мірою впливає інвестиційну привабливість країни.

Народна депутатка нагадала, що Нацрадою Реформ нещодавно було затверджено пропозиції щодо реформи приєднань до електромереж, що базується на принципі доступності - менше бюрократії, менше витраченого часу, менша ціна приєднання.

"Зокрема питання ціни пропонується вирішити за рахунок стимулюючого регулювання – зобов’язати ОСР посилювати підстанції за рахунок інвестпрограм та забрати зі споживача тиск оплати за підстанційну складову (на яку він абсолютно не впливає)", –говорить Буймістер.

Саме для цього, каже депутат, необхідно переглянути тарифні ставки в RAB-регулюванні, про що заявляло Міністерство енергетики.

Третім вектором нардеп називає сертифікацію НЕК "Укренерго" як системного оператора, що працює за стандартами ENTSO-E. Людмила Буймістер каже, що відповідні законодавчі зміни вже зареєстровані в Парламенті.

Нагадаємо, раніше Європейська Бізнес Асоціація заявила, що бізнес очікує спрощення процедури приєднань до електромереж та наполягає на зниженні її вартості через перегляд стимулюючого тарифу.