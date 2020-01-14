"Будуть відповідати всі!" Гончарук оголосив велику війну вирубці лісу: полетіла перша голова

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зажадав відсторонити керівника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Малерія Мургу.

Як пояснив глава Кабміну в Facebook, причина полягає в численних випадках незаконного вирубування лісів в регіоні.

"Ніяких "чорних лісорубів" під прикриттям територіальних управлінь Держлісагентства не повинно бути. Нахабне розкрадання українського лісу піде в минуле!" – заявив прем'єр.

Гончарук підкреслив, що держава не буде закривати очі на існування сірого ринку і незаконні рубки лісу.

"Ті, хто працює в інтересах окремих груп впливу – відразу звільняйтеся. Всі, хто планує і далі розкрадати державні ресурси думаючи, що це "як завжди" зійде з рук – будуть звільнені з посад. А після розслідування відповідними правоохоронними органами – притягнуті до відповідальності", – написав він.

Керівництво Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства

Гончарук оголосив війну вирубці лісу

Прем'єр повідомив, що Державне агентство лісових ресурсів отримало нового керівника – Андрія Заблоцького, якому доручив провести масштабний аудит підприємств в Харківській, Житомирській, Чернігівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Львівській та Волинській областях.

"Через незаконну вирубку лісів держава вже зазнала збитків більш ніж 1 мільярд гривень тільки за останні кілька років. Це неприпустима історія. В Україні буде діяти закон. Всі причетні до корупції будуть звільнені, а за результатами розслідування – притягнуті до відповідальності", – заявив Гончарук.

Як писав OBOZREVATEL, Гончарук дав доручення, щоб з 1 лютого в Україні повноцінно запрацював централізований облік деревини:

МВС, Держлісагентству та Держекоінспекції – безперервно запобігати незаконним вирубкам лісів і виявляти порушення;

Держлісагентству, іншим постійним лісокористувачам і власникам лісів – оприлюднити на офіційних сайтах інформацію про справи щодо порушень;

ОДА повинні надати пропозиції щодо закріплення за постійними лісокористувачами лісів, які не мають власника.

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