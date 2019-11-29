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30 листопада • оновлено в 11:14
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"Мушу вас засмутити": у "Слузі народу" відхрестилися від головної передвиборчої обіцянки

47.3т
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Партія "Слуга народу" не має наміру виконувати свої передвиборчі обіцянки про зниження комунальних тарифів для населення.

"Мушу вас засмутити: тарифи будуть рости. Хоча цю проблему можна легко вирішити однією постановою Кабміну", – повідомила народна депутатка Анна Скороход, яку виключили з фракції "Слуга народу", у інтерв'ю "Фактам".

Однак, за її словами, це нікому не цікаво.

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"Я в округ їжджу, розумієте? Спілкуюся з людьми, дивлюся їм у вічі. Ми ж ішли на вибори з програмою. Якби зараз ухвалювали рішення, про які йшлося у програмі, я із задоволенням натискала б на зелену кнопку. Але цього немає", – резюмувала Скороход.

У "Слузі народу" відхрестилися від головної передвиборчої обіцянки

Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представник президента в Кабінеті міністрів заявив, що Володимир Зеленський безпосередньо не обіцяв зниження тарифів для українців.

"Зеленський напряму не обіцяв зниження тарифів, хоча він розуміє, що це є проблемою. Якщо послухати, що саме говорив президент у ролику про тарифи, то там він заявляв про потребу збільшення видобутку газу, інвестування, зупинки імпорту газу та розвиток експорту. Тоді ціна на газ у нашій країні впаде на 20-30%, а може, і більше", – повідомив він.

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Ганна Скороход
Тег
Партія Слуга народу
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Вейдер Дарт
Вейдер Дарт
Строительство "НОВОГО ИЕРУСАЛИМА" предусматривает ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ГЕНОЦИД украинского народа, тарифами, кредитными ставками, нищенскими пенсиями и зарплатами!!! Либо бегите за рубеж, либо ДОХНИТЕ в Украине - вот ПЛАН ЖИДОВ В УКРАИНЕ!!!
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Кравченко Георгий
Кравченко Георгий
"Ні обіцянок, ні пробачень!" Передвиборчий слоган Зеленського. Він жодного разу не обіцяв знизити комунальні тарифи. Була критика їх підвищення владою Порошенка-Гройсмана, але там не йшлося про те, що Зеленський, коли стане Президентом, їх зменшить. Якщо хтось собі щось дофантазував, слухаючи передвиборчі програми Президента і його партії - то проблеми фантазерів.
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. Талисман
. Талисман
Президент не занимается тарифами , пенсиями , зарплатами, ценами! Читайте, конституцию!Все эти обещания на выборах рассчитаны , только для тупых лохов!
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Жукова Тоня
Жукова Тоня
. Талисман, вот 73% лoxoв и повелось. Да, чето многовато в стране альтернативно одаренных...)
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Venko Alla
Venko Alla
. Талисман, "умник", президент имеет право наложить вето на любое постановление правительства, включая повышения цены на газ для населения!Ещё раз почитай Конституцию Украины!!
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