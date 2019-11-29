"Мушу вас засмутити": у "Слузі народу" відхрестилися від головної передвиборчої обіцянки

Партія "Слуга народу" не має наміру виконувати свої передвиборчі обіцянки про зниження комунальних тарифів для населення.

"Мушу вас засмутити: тарифи будуть рости. Хоча цю проблему можна легко вирішити однією постановою Кабміну", – повідомила народна депутатка Анна Скороход, яку виключили з фракції "Слуга народу", у інтерв'ю "Фактам".

Однак, за її словами, це нікому не цікаво.

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"Я в округ їжджу, розумієте? Спілкуюся з людьми, дивлюся їм у вічі. Ми ж ішли на вибори з програмою. Якби зараз ухвалювали рішення, про які йшлося у програмі, я із задоволенням натискала б на зелену кнопку. Але цього немає", – резюмувала Скороход.

Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представник президента в Кабінеті міністрів заявив, що Володимир Зеленський безпосередньо не обіцяв зниження тарифів для українців.

"Зеленський напряму не обіцяв зниження тарифів, хоча він розуміє, що це є проблемою. Якщо послухати, що саме говорив президент у ролику про тарифи, то там він заявляв про потребу збільшення видобутку газу, інвестування, зупинки імпорту газу та розвиток експорту. Тоді ціна на газ у нашій країні впаде на 20-30%, а може, і більше", – повідомив він.

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