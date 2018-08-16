"Ходитимуть лише ведмеді": Омелян анонсував обмеження для Росії

Міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував нові обмеження у транспортному сполученні з Росією.

"Сьогодні підписав один історичний документ. До Москви ходитимуть лише ведмеді, як у старі добрі часи", - написав він у Facebook у четвер, 16 серпня.

У коментарі "Інтерфакс-Україна" Омелян зазначив, що анонсовані ним обмеження стосуватимуться не тільки залізничного пасажирського сполучення, що вже анонсувалося раніше .

Володимир Омелян

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії різко відреагували на можливе закриття Україною залізничного сполучення, назвавши слова Омеляна "брехнею".

Нагадаємо, російські залізниці (РЖД) з 11 грудня 2017 року повністю перевели пасажирські потяги далекого прямування на новий залізничний обхід України.

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