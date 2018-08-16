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"Ходитимуть лише ведмеді": Омелян анонсував обмеження для Росії

22.3тЧитати новину російською

Міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував нові обмеження у транспортному сполученні з Росією.

"Сьогодні підписав один історичний документ. До Москви ходитимуть лише ведмеді, як у старі добрі часи", - написав він у Facebook у четвер, 16 серпня.

У коментарі "Інтерфакс-Україна" Омелян зазначив, що анонсовані ним обмеження стосуватимуться не тільки залізничного пасажирського сполучення, що вже анонсувалося раніше .

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Володимир Омелян

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії різко відреагували на можливе закриття Україною залізничного сполучення, назвавши слова Омеляна "брехнею".

Нагадаємо, російські залізниці (РЖД) з 11 грудня 2017 року повністю перевели пасажирські потяги далекого прямування на новий залізничний обхід України.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Омелян
Місце
Україна
Об'єкт
Міністерство інфраструктури
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Комментарии на сайте не модерированы
Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Да кому она нужна эта рашка, если скоро украинцы на свеженьком гиперлупе будут ездить в Венскую оперу.
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Тезиков Александ
Тезиков Александ
Шмурдяк Тарас, как я pад что на Укpаине такие pуководители...И фамилии то какие чисто укpаинские..Омелян,Аваков,Гpойсман...Все по плану...
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Tinin Alex
Tinin Alex
Как сообщал OBOZREVATEL, в России резко отреагировали на возможное закрытие Украиной ж/д сообщения, назвав слова Омеляна "враньем".))))))))))))))) Вонючие брехливые хохлы не называли враньём а сказали -НАСРАТЬ!!! И откуда в Рогулии медведи? которые будут к нам ходить?
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Тезиков Александ
Тезиков Александ
Попова Ольга, Да и насчет немытых надо у Кличка спpосить когда сцуко гоpячую воду даст.а то вы все щелчками гpязь с чуба сбиваете по стаpbyrt///
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Тезиков Александ
Тезиков Александ
Попова Ольга, дак свистеть нечем зубы на полке.А на свистульку гpошей нэма...Вот только тем ,что на кую осталось тем и топить будете...
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
интересно ,скоко годков родителям этага хэнияльнага кэровника,шоб исчо заказать пару штук таких ..пра запас..
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