"Будуть дуже жорсткими": Зеленському дали пораду про переговори з Росією

Україна зможе домовитися з Росією про прийнятну ціну на транзит газу тільки у випадку, якщо переговори буде проводити вкрай стійкий і непоступливий парламентер.

Про це заявив на своїй сторінці в Facebook координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук. На його думку, переговори обіцяють бути "дуже жорсткими".

"Переговори обіцяють бути дуже жорсткими. Чи може Україна підписати вигідний контракт? Так, може. Якщо переговорний процес буде вести сильний, вкрай непоступливий парламентер. Чи розуміють це в новій команді? Сподіваюся – так. Важливо не упустити ситуацію, яка поки вигідна для України. І ключове слово – поки", - написав він.

На думку Тимчука, у питанні ціни на газ Росія може застосувати потужний тиск на Київ, шантаж, маніпуляції, широкомасштабну інформкампанію (точніше, інформаційну спецоперацію) в Європі.

Він назвав головним завданням Москви – укласти контракт на транзит газу з Україною на вигідних для неї умовах доти, поки не буде побудований газопровід в обхід України "Північний потік-2".

Транзит газу через Україну ТСН

"Важливість "газотранзитних" переговорів з РФ для обох сторін залишається незмінною. При цьому, як ми знаємо, ставка Кремля на усунення України від європейського газового транзиту завдяки широко розрекламованому "Північному потоку - 2" поки не діє. До моменту закінчення газового договору 1 січня 2020 року цей газопровід точно не буде введено в дію, і терміни введення його в експлуатацію і виведення на робочу потужність виглядають непевними", - написав він.

Тимчук вважає, що дана ситуація призводить до істотного посилення позиції України на тристоронніх переговорах Україна-РФ-ЄС з "газового" питання, оскільки після закінчення дії домовленостей, без потужностей української газотранспортної системи, "Газпром" буде не в змозі виконувати поточні контракти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін очікує особистих переговорів з лідером України Володимиром Зеленським у питанні продовження транзиту газу по українській газотранспортній системі.

Раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

"Нафтогаз" вже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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