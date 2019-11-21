Доповідатиму Зеленському: Арахамія жорстко пригрозив "кришувальникам" казино

Про кришування силовиками нелегальних казино в Україні доповідатимуть особисто президенту Володимиру Зеленському.

Про такі заходи боротьби з нелегальним бізнесом заявив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу для журналістів у Києві (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, парламент планує проголосувати за законопроєкт про легалізацію казино у першому читанні до нового року.

"Якщо є інформація у громадянина чи правоохоронних органів про те, що хтось нібито у владі "кришує" зараз гральний бізнес, то ми про це доповідатимемо напряму президенту і буде дуже рішуча реакція", – заявив Арахамія.

Він додав, що перебуває у робочій групі з питання легалізації казино і має інформацію, що наразі ні працівники СБУ, ні МВС не беруть гроші за так зване "кришування" нелегальних казино.

Арахамія пригрозив "кришувальникам" казино

"Всі про це знають. Я всім наших депутатам про це кажу – ви їздите на округи щомісяця, якщо ви побачите нелегальні казино і таке інше – повідомляйте і будемо з цим розбиратися", – підсумував глава фракції СН.

Як повідомляв OBOZREVATEL: раніше в Україні всерйоз заговорили про легалізацію казино, ігрових автоматів, "одноруких бандитів" і лотереї. Уже найближчими місяцями Верховна Рада може ухвалити відповідний закон, і можливість заробити мільйонний виграш законним шляхом отримають тисячі українців.

Експерти ж оцінюють потенційний ринок азартних ігор в Україні від 3 до 10 мільярдів гривень.

Ми також писали про те, чому легалізацією азартних ігор в Україні може скористатися Росія.

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