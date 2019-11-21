Головна Новини
21 листопада • оновлено в 13:37
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Доповідатиму Зеленському: Арахамія жорстко пригрозив "кришувальникам" казино

Читати матеріал російською

Про кришування силовиками нелегальних казино в Україні доповідатимуть особисто президенту Володимиру Зеленському.

Про такі заходи боротьби з нелегальним бізнесом заявив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу для журналістів у Києві (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, парламент планує проголосувати за законопроєкт про легалізацію казино у першому читанні до нового року.

"Якщо є інформація у громадянина чи правоохоронних органів про те, що хтось нібито у владі "кришує" зараз гральний бізнес, то ми про це доповідатимемо напряму президенту і буде дуже рішуча реакція", – заявив Арахамія.

Новини
"Наркомани та металобрухт": Арахамія відповів на скандал із Юзіком та "шваллю"

Він додав, що перебуває у робочій групі з питання легалізації казино і має інформацію, що наразі ні працівники СБУ, ні МВС не беруть гроші за так зване "кришування" нелегальних казино.

Арахамія пригрозив "кришувальникам" казино

Арахамія пригрозив "кришувальникам" казино

"Всі про це знають. Я всім наших депутатам про це кажу – ви їздите на округи щомісяця, якщо ви побачите нелегальні казино і таке інше – повідомляйте і будемо з цим розбиратися", – підсумував глава фракції СН.

Як повідомляв OBOZREVATEL: раніше в Україні всерйоз заговорили про легалізацію казино, ігрових автоматів, "одноруких бандитів" і лотереї. Уже найближчими місяцями Верховна Рада може ухвалити відповідний закон, і можливість заробити мільйонний виграш законним шляхом отримають тисячі українців.

Експерти ж оцінюють потенційний ринок азартних ігор в Україні від 3 до 10 мільярдів гривень.

Ми також писали про те, чому легалізацією азартних ігор в Україні може скористатися Росія.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Легалізація казино в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Легалізація казино в Україні
Особи
Давид Арахамія Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
12
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
...что будет "докладывать Зеленскому"?...какая сегодня "касса"?))) Так там же Юзик уже "работает", куда ты "жало суёшь", АраХАМИК))))...Юра "карьеру актера" ради такого бросил...он тебе лицо обглодает!!))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги