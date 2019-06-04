"Будьте уважні!" Українців попередили про нову аферу з банкоматами

У Києві шахраї придумали нову аферу при знятті готівки з банкоматів.

"Будьте обережні під час зняття готівки з банкоматів. Банкомат рахує та видає гроші, але через ось цю фальш-панель – кошти просто не потрапляють до власника", – пише Telegram-канал "Київ оперативний".

Зокрема, поки людина йде або дзвонить у банк, злочинці спокійно підходять, знімають накладку і забирають гроші.

У Києві шахраї придумали нову аферу при знятті готівки з банкоматів Telegram-канал "Київ оперативний"

У Києві шахраї придумали нову аферу при знятті готівки з банкоматів Telegram-канал "Київ оперативний"

У Києві шахраї придумали нову аферу при знятті готівки з банкоматів Telegram-канал "Київ оперативний"

У Києві шахраї придумали нову аферу при знятті готівки з банкоматів Telegram-канал "Київ оперативний"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні шахраї намагаються виманити гроші у людей за допомогою повідомлень на мобільний, де йдеться про "перемогу" в фейковий конкурсах.

У якості призів аферисти пропонують українцям великі грошові суми і автомобілі.

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