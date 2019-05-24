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"Будьте обачні!" Українців попередили про хитрий вид шахрайства

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В Україні аферисти від імені "Укрпошти" з посиланням на невідомі ресурси почали розсилати фейкові повідомлення про розіграш мобільних телефонів.

"Для розслідування та уникнення подібних випадків шахрайства ми вже спрямували звернення до відповідних органів", – йдеться на сторінці оператора поштового зв'язку у Facebook.

В "Укрпошті" також закликали своїх клієнтів бути обачними.

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"Не натискайте на підозрілі посилання, не переказуйте кошти невідомим компаніям та не беріть участь у сумнівних лотереях. Про всі акції та розіграші ми повідомляємо лише на наших офіційних сторінках у соціальних мережах та на сайті", – резюмували представники оператора поштового зв'язку.

В "Укрпошті" також закликали своїх клієнтів бути обачними

В "Укрпошті" також закликали своїх клієнтів бути обачними

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як аферисти крадуть гроші з карток українців. Також експерти пояснили, як убезпечити себе від шахраїв.

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Місце
Україна
Тег
Укрпошта
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