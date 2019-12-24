Будівництво зростає швидше за ВВП: економіст навів показові цифри в Україні

Будівельна галузь України показує високі темпи приросту. Показники навіть вищі за ВВП.

Як зазначив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на американському фондовому ринку Володимир Компанієць, їх зростанню сприяє тепла погода, яка на сьогодні спостерігається в країні.

"У листопаді приріст склав +18,1% до листопада минулого року у фізичних обсягах, за період січень-листопад 2019 вже маємо приріст в будівництві +21,3% до відповідного періоду минулого року", – зазначив економіст.

Будівельна галузь в Україні показує високі темпи приросту Кореспондент

Індекс будівельної продукції ФБ Володимира Компанійця

При цьому, за його даними, найбільший показник приріст має у Вінницькій області – +106.3%, далі йдуть Чернігівська та Херсонська – +57.8% та +41.1% відповідно. Також до п'ятірки перших увійшли Миколаївська та Чернівецька області.

Найменші ж темпи приросту будівництва за січень-листопад 2019 року спостерігаються у Черкаській (-5.6%), Запорізькій (-5.2%), Івано-Франківській (-1.0%), Полтавській (+1.5%) та Хмельницькій (+2.1%) областях.

Показники будівельної галузі за регіонами ФБ Володимира Компанійця

"За видами в січні-листопаді 2019 року до січня-листопада 2018 року: житлове будівництво -7,5%, нежитлове будівництво +22,8%, інженерні споруди +24,1%", – повідомив Компанієць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні значно знизилося співвідношення державного боргу та гарантованого державою боргу до ВВП. Основним фактором такої зміни стало рекордне зростання самого ВВП та ревальвація гривні.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!