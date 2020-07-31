Будівництво "Північного потоку-2" можуть відновити

Валентина Гембарська Економіка 15:32, 31.07.2020 Оновлено: 15:51, 31.07.2020

Компанія Nord Stream 2 AG може відновити прокладку труб на незавершеній ділянці "Північного потоку-2" після 3 серпня.

Про це розповіли в Датському енергетичному агентстві, передає ТАСС. Зазначається, що зараз триває оскарження дозволу на використання суден із якірним позиціонуванням в апеляційній раді Данії з питань енергетики.

"Це означає, що Nord Stream 2 AG не може використовувати трубоукладальні судна з якорями до кінця цього періоду (3 серпня)", – заявила представниця ДЕА Луїза Альбек Єнсен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, будівництво "Північного потоку-2" було припинено через введені США в грудні 2019 року санкції проти підрядників газопроводу. У липні 2020 року сенат США схвалив нові санкційні заходи проти російського газопроводу.

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