Будівництво "Північного потоку-2" може привести до катастрофи – ексзампомічника міністра оборони США

Росія приймає низку заходів, щоб обійти санкції США, вимоги ЄС і обмеження Данії, щоб швидко добудувати "Північний потік 2", це може привести до екологічної катастрофи.

Про це "Голосу Америки" заявила колишня заступник помічника міністра оборони США Дебра Каган. "Вони відчайдушно намагаються завершити цей трубопровід – залишилося ще близько 100 миль (160 км), – каже Каган про" Північний потік-2 ". – Вони намагаються ухилитися від зауважень Данії про те, що Росія не може використовувати якірні кораблі для прокладки трубопроводів, тому що це зруйнує навколишнє середовище і може викликати детонацію вибухових пристроїв часів Другої світової війни, що було скинуто в Балтійському морі".

"Північний потік-2" можуть зупинити

Каган стверджує, що Росія обладнала свій корабель "Академік Черський" інструментами так званого динамічного позиціонування. "Більшість представників галузі говорять, що це шлях не тільки до екологічної, а й економічної катастрофи", – каже Каган.

При цьому зараз будівництво "Північного потоку-2" стає зовсім невигідним.

"Росіяни припинили поставки газу в Європу минулого тижня через більшість своїх трубопроводів, тому що вони втрачають гроші, – каже Каган. – Вартість транзиту з Росії вища, ніж ціна, за якою газ продається в Європі".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант правок до газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проєкту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого та пом'якшеного проєкту правок, розробленого Німеччиною та Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила правки до газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант правок, що передбачає посилення вимог до нового проєкту російського газового монополіста "Газпрому".

19 березня Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проєкт правок до газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

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