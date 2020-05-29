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29 травня • оновлено в 11:09
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Будівництво "Північного потоку-2" може привести до катастрофи – ексзампомічника міністра оборони США

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Росія приймає низку заходів, щоб обійти санкції США, вимоги ЄС і обмеження Данії, щоб швидко добудувати "Північний потік 2", це може привести до екологічної катастрофи.

Про це "Голосу Америки" заявила колишня заступник помічника міністра оборони США Дебра Каган. "Вони відчайдушно намагаються завершити цей трубопровід – залишилося ще близько 100 миль (160 км), – каже Каган про" Північний потік-2 ". – Вони намагаються ухилитися від зауважень Данії про те, що Росія не може використовувати якірні кораблі для прокладки трубопроводів, тому що це зруйнує навколишнє середовище і може викликати детонацію вибухових пристроїв часів Другої світової війни, що було скинуто в Балтійському морі".

"Північний потік-2" можуть зупинити

"Північний потік-2" можуть зупинити

Каган стверджує, що Росія обладнала свій корабель "Академік Черський" інструментами так званого динамічного позиціонування. "Більшість представників галузі говорять, що це шлях не тільки до екологічної, а й економічної катастрофи", – каже Каган.

При цьому зараз будівництво "Північного потоку-2" стає зовсім невигідним.

"Росіяни припинили поставки газу в Європу минулого тижня через більшість своїх трубопроводів, тому що вони втрачають гроші, – каже Каган. – Вартість транзиту з Росії вища, ніж ціна, за якою газ продається в Європі".

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Україна
Теги
газопровод Північний потік - 2
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