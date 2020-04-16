Без підтримки держави будівництва "Укрбуду" можуть виявитися замороженими на десятки років, оскільки чиновники та власники землі вирішили скористатися ситуацією та виторгувати додаткові преференції.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір. За його словами, компанію залишили наодинці з проблемами та не надали обіцяного сприяння.

"Ми готові допомогти, ми без вагань погодилися добудовувати (ЖК "Укрбуду". – Ред.), коли виникла проблемна ситуація. Але без підтримки держави ці будівництва перетворяться на заморожені впродовж десятків років", – заявив президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір.

Нагадаємо, коли державна корпорація "Укрбуд" зупинила роботи на більшості своїх об'єктів, перспектива опинитися без домівки зачепила понад 40 тисяч осіб.

Протест інвесторів "Укрбуду" на Банковій Скриншот із відео

Президент Володимир Зеленський у грудні 2019 року заявив, що проблема вирішена, а спорудження житла завершить компанія "Київміськбуд", проте інвестори заявили про бездіяльність ОП і "шантаж" Міноборони.

Передача "Київміськбуду" покинутих "Укрбудом" житлових комплексів, що активно стартувала на початку року, зараз призупинилася. І якщо раніше КМБ повідомляв про нові й нові прийняті будівлі, то вже більш ніж місяць про цей процес новин немає. Станом на сьогодні "Київміськбуд" прийняв усього п'ять із 23 об'єктів "Укрбуду".

Президент "Київміськбуду" в інтерв'ю розповів, що всі проблемні питання описали та надіслали в Офіс президента, однак це поки що не дало результату.

"Ми ж не вимагаємо нічого неможливого! Дайте доручення сприяти, чиновники розуміють лише чіткі команди! Адже на квартири чекає більш ніж 13 тисяч сімей, це майже 40 тисяч осіб! Нам не треба нічого надприродного чи протизаконного. Просто просимо оперативності та здорового глузду" – додав Кушнір.

За його словами, для початку можна доручити Міноборони своєчасно опрацювати питання, ДІУ – пришвидшити формальні процедури, Київраді – звільнити укрбудівські об'єкти від зайвого навантаження у вигляді пайового внеску, який однаково вже скасований з наступного року, а ДАБІ – без штучних причіпок ввести будинки в експлуатацію.

Президент "Київміськбуду" також наголосив, що компанія переукладає договори тільки на старих умовах.

Повністю інтерв'ю можна прочитати тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство оборони України не дає можливості добудувати кілька покинутих "Укрбудом" ЖК без збільшення своєї частки.