Будівельники "Північного потоку-2" вдалися до радикальних заходів

Швейцарська компанія Allseas після оголошення санкцій США відвела свої судна з району будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представника цієї фірми. Кораблі вже вийшли з акваторії Балтійського моря.

А проте коментувати маневри кораблів у самій компанії відмовилися. Також не озвучені терміни зупинки робіт із будівництва "Північного потоку-2". Водночас у МЗС Швейцарії заявили, що не стануть втручатися в рішення приватного бізнесу.

"Швейцарія взяла до відома санкції США, запроваджені щодо проєкту "Північний потік-2", – зазначив офіційний представник МЗС Швейцарії Тілман Ренц.

Будівництво "Північного потоку-2" Delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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