Будівельники "Північного потоку-2" вдалися до радикальних заходів

Швейцарська компанія Allseas після оголошення санкцій США відвела свої судна з району будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представника цієї фірми. Кораблі вже вийшли з акваторії Балтійського моря.
А проте коментувати маневри кораблів у самій компанії відмовилися. Також не озвучені терміни зупинки робіт із будівництва "Північного потоку-2". Водночас у МЗС Швейцарії заявили, що не стануть втручатися в рішення приватного бізнесу.
"Швейцарія взяла до відома санкції США, запроваджені щодо проєкту "Північний потік-2", – зазначив офіційний представник МЗС Швейцарії Тілман Ренц.
Будівництво "Північного потоку-2"
Delo.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 грудня в закон про оборонний бюджет США внесли положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
Уряд Німеччини закликав США не вводити санкції проти компаній, які будують російський газопровід "Північний потік-2".
Конгрес США затвердив законопроєкт, яким вводяться санкції проти підрядників газопроводу "Північний потік-2". У такий спосіб США впритул наблизилися до обіцянки зірвати будівництво газопроводу в обхід України.
У Німеччині зажадали, щоб США "відійшли в сторону" в суперечці за газ між Україною і Росією.
17 грудня 2019 американський Сенат схвалив введення жорстких санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
У ніч на 21 грудня Трамп підписав оборонний бюджет, ввівши санкції проти Росії.
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