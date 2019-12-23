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23 грудня • оновлено в 08:27
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Будівельники "Північного потоку-2" вдалися до радикальних заходів

14.1т
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Швейцарська компанія Allseas після оголошення санкцій США відвела свої судна з району будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представника цієї фірми. Кораблі вже вийшли з акваторії Балтійського моря.

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Будівництво "Північного потоку-2" раптово зупинили: названо причину

Будівельники "Північного потоку-2" вдалися до радикальних заходів

А проте коментувати маневри кораблів у самій компанії відмовилися. Також не озвучені терміни зупинки робіт із будівництва "Північного потоку-2". Водночас у МЗС Швейцарії заявили, що не стануть втручатися в рішення приватного бізнесу.

"Швейцарія взяла до відома санкції США, запроваджені щодо проєкту "Північний потік-2", – зазначив офіційний представник МЗС Швейцарії Тілман Ренц.

Будівництво "Північного потоку-2"

Будівництво "Північного потоку-2"

Delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Швейцарія
Тег
Північний потік - 2
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Николенко Саша
Николенко Саша
Обоз, ну зачем так врать то, хоть бы проверили, где суда. "Корабли уже вышли из акватории Балтийского моря."(с) Никто никуда не вышел. Стоят рядышком с зоной строительства с позавчерашнего дня, только что проверил.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Либо придется ждать "Академика Черского" с Дальнего Востока, либо будут использованы специальные оговорочки в санкциях. Их туда не спроста запихнули. Насчет того, что строительство должно быть продолжено, если его остановка может вызвать экологические риски. Всем интересующимся рекомендую прочесть все эти формулировки в оригинале.
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Ну что рашанцы оравшие на всех ветках сами да строим, няш карабль, так вот для особо тупых из вас нету у вас нужного корабля и никто вам его не даст а сами вы такой непостроите
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2 из 3 ответов | показать все
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Lisenko Andrey, Убогое. Газпром еще в 2016 году подстраховался, выкупив судно Jascon 18 и переоборудовав его под трубоукладчик. Сейчас он занят на Дальнем востоке, прибудет в Балтику месяца через два и неспеша закончит СП-2.
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Lisenko Andrey, рано радуешься, чмo xoxлoжoпoe, и СП-2, и Турецкий поток все-равно достроят, не смотря на любые санкции. Кстати, сегодня Путин открывает ж/д движение по Крымскому мосту, про который вы тут тоже coплями брызгали, что этого никогда не будет.
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