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17 березня • оновлено в 13:48
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Будівельник "Північного потоку-2" знову раптово змінив маршрут

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Судно "Академік Черський", яке здатне допомогти в завершенні будівництва газопроводу "Північний потік-2", змінило маршрут.

Як наголошується, в даний час трубоукладач, що належить "Газпром флоту", знаходиться біля північного узбережжя острова Мадагаскар і направляється у бік Коморських островів і узбережжя Мозамбіку, повідомляє моніторинговий ресурс Vesselfinder.

Судно "Академік Черський" змінило маршрут

Судно "Академік Черський" змінило маршрут

Газпром флот

Однак у графі "місце призначення" в картці судна як і раніше вказано Суец у Єгипті, куди "Академік Черський" повинен прибути до 25 березня.

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність складе понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мали бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять у обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, судно "Академік Черський" вже не перший раз раптово змінює маршрути. Раніше судно, не дійшовши до Сінгапуру, змінило пункт призначення і вирушило у порт столиці Шрі-Ланки Коломбо.

  • Конгрес США заклав у оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

  • Введення обмежувальних заходів передбачається для забезпечення енергетичної безпеки Європи.

  • Санкції торкнуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топ-менеджерів цих фірм. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу і зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних з їх нерухомістю або активами в США.

  • Положення про санкції розробили на основі законопроекту, представленого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, санкції покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

  • Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь у будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції".

  • Зокрема, підряднику "Північного потоку-2" пригрозили "істотним падінням вартості акцій і вбивством фінансової життєздатності" внаслідок повного блокування всіх активів компанії в Сполучених Штатах. Крім того, можуть бути заборонені операції з Allseas Group SA, а також прийнята заборона на в'їзд представникам компанії в США.

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Росія
Тег
Газпром
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Чем ближе "Академик Черский" к СП-2, тем дороже в Укросвинарне услуги специалистов по зашиванию разорванных пердаков.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Куда бы он не направлялся РФ достроит этот поток, как она достроила моста в Крым. При планировании, прошу прощения - это слово декоммунизировали, при составлении бизнес-планов надо исходить из этого.
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