Будинок з вітражними вікнами за $210 тисяч: де і як живе Зеленський

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський з сім'єю проживає у селищі Іванковичі у Київській області. Котеджне містечко "Маєток" знаходиться у 30 кілометрах від столиці.

Будинок, площею 353 квадратних метра, він купив у 2008 році за 814,9 тисячі гривень. На той момент курс був 6,9 гривні за долар, відповідно ціна особняка становила близько 118,6 тисяч доларів, повідомляє "Страна.ua".

Через чотири місяці Зеленський купив тут же 12 соток землі за 702,2 тисячі гривень, що тоді становило 91,2 тисячі доларів.

У шоумена в "Маєтку" будинок з вітражними вікнами, трьома санвузлами, декількома спальнями і літньою терасою. Також у нього є велика кухня-їдальня і домашній спортзал.

В'їзд у котеджне містечко, де живе сім'я Зеленських "Страна.ua"

Будинок Зеленського "Страна.ua"

Замість гаража в котеджі – у нього навіс, під яким стоять автомобілі.

"Страна.ua"

Експерти по нерухомості відзначають, що вільний будинок невеликого метражу в КГ "Маєток" залишився всього один і коштує він 250 тисяч доларів.

"Страна.ua"

"Якщо хочете стати сусідом Зеленського, то є над чим подумати. До речі, на скільки нам відомо, там є ще зіркові сусіди – співачка Гайтана і телеведуча Катя Осадча з актором Юрієм Горбуновим, а також з "95 кварталу" тут купували будинки Євген Кошовий, Олександр Пікалов та Олена Кравець", – повідомляють фахівці.

"Страна.ua"

Водночас у селищі є вільні будинки великої площі. Найдорожчий особняк з наявних – 295 квадратних метрів буде коштувати 8,7 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше журналісти з'ясували, що у 2017-му італійська фірма San Tommaso SRL, задекларована Зеленським, придбала 15-кімнатний будинок у тосканському містечку Форте-дей-Мармі. За нього вона заплатила 3,8 млн євро.

У своїй декларації зазначену нерухомість кандидат не згадав. Водночас у розслідуванні журналісти також не змогли підтвердити, що Зеленський користується італійською віллою.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з даними у Єдиному державному реєстрі декларацій, Зеленський володіє житловим будинком у селі Іванковичі на Київщині (353,3 кв. м), квартирою у столиці (131,9 кв. м), двома квартирами в Києві спільно із Сергієм і Борисом Шефірами (453,1 кв. м), двома місцями для парковки (20,90 і 20,70 кв. м) і земельною ділянкою (1 тис. 200 кв. м).

Пізніше шоумен додав до переліку рухомого майна автомобіль дружини Олени BMW X5 2011 випуску. При цьому ціна покупки автомобіля, купленого в 2012 році, не уточнюється.

Крім цього кандидат у президенти від партії "Слуга народу" зізнався, що володіє 300 акціями компанії Green Family LTD (Нікосія, Кіпр), при тому, що раніше він заявив, ніби вийшов з цієї компанії, яка контролює інші компанії у Росії. У декларації зазначено, що акціонером Green Family LTD він є з 28 травня 2012 року.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал