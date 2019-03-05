Гройсман зірвався на крик на нараді і пригрозив колегам: що трапилося

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пригрозив учасникам селекторної наради щодо вартості газу і опалення.

Під час самого засідання він заявив, що відправить їх на примусове лікування залежності від телефонів і соцмереж, передає "Українська правда".

"Колеги, коли з вами проводять нараду, телефони, будь ласка, відкладіть убік і різні соціальні мережі, або я призначу вам примусовий курс лікування залежності від соціальних мереж", — сказав Гройсман.

Прем'єр наголосив, що говорить про "серйозні речі".

"А то таке враження, що ми вас втрачаємо, що деякі йдуть у віртуальний світ. Я думаю, що за це ваші дружини мені теж подякують, що я вас повертаю в реальність", — підсумував глава уряду.

Володимир Гройсман

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гройсман заявив про намір в рази зменшити зарплати керівництву НАК "Нафтогаз України" при укладанні нового контракту.

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