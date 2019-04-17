Будемо платити ще більше: "Нафтогаз" заявив про істотне підвищення цін на газ

У НАК "Нафтогаз" заявили, що з 1 травня їм доведеться підняти ціну на газ для населення на 15%, якщо уряд не скасує Положення про покладання спеціальних обов'язків.

Подробиці розкрили в прес-службі компанії, передає "Укрінформ". Саме зазначений документ, на їхнє переконання, зобов'язує підвищити тарифи.

"Ціна на газ для роздрібних постачальників газу, для населення, виробників теплової енергії та інших захищених категорій споживачів із 1 травня 2019 піднімається на 15% до рівня 7184,8 грн за 1000 кубометрів (без урахування ПДВ і витрат на транспортування і розподіл)", – попередили в "Нафтогазі".

У компанії заявили, що не мають права самостійно зменшувати вартість ресурсу, який постачають роздрібним постачальникам газу, виробникам тепла й іншим споживачам, які підпадають під дію Положення, без дозволу Кабміну.

При цьому в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості раніше пояснили, що НАК "Нафтогаз України" має законне право не піднімати з 1 травня ціну на газ, що відпускається для потреб населення, а також має можливість опустити його вартість нижче ціни в 8,55 грн/куб. м, встановленої Положенням про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) і без скасування цього документа.

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"9 квітня 2019 НАК "Нафтогаз України" звернулася до Кабінету міністрів України з проханням скасувати затверджене ним Положення про покладання спеціальних обов'язків, яке вимагає підвищення ціни на газ для населення з 1 травня 2019 року, або внести відповідні зміни в нього. Поки що для "Нафтогазу" обов'язкове виконання вимог постанови КМУ №867 від 19.10.2018, яка затверджує Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення громадських інтересів у процесі функціонування ринку природного газу", – продовжили наполягати на своєму в компанії.

При цьому, постанова №293, прийнята урядом 3 квітня, якою НАК "Нафтогазу" дозволили коригувати тариф на газ, за їхніми словами, не звільняє від обов'язку підняти ціну з 1 травня.

"Нафтогаз" неодноразово звертався до уряду з проханням скасувати постанову №867 або привести встановлену нею ціну до рівня ринкової. Порушення цього Положення загрожує компанії і її посадовим особам як відповідальністю за порушення Ліцензійних умов поставок природного газу, так і відповідальністю за кримінально карані правопорушення", – наголосили в компанії.

Економічна правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пригрозив звільнити голову НАК "Нафтогаз-Україна" Андрія Коболєва, якщо компанія до 24 квітня не знизить ринкову ціну на газ для населення.

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