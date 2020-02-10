Гончарук підтвердив намір Зеленського перезавантажити владу

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів останній місяць шукає людей, які могли би підсилити уряд.

"Таких зустрічей в різних форматах було десяток, може, навіть більше. Є низка напрямів, щодо яких ми, очевидно, будемо підсилюватися", – прокоментував Гончарук зустрічі, на яких нібито були присутні Андрій Єрмак, Володимир Зеленський та Сергій Шефір. Про це він заявив у інтерв’ю УП.

Прем'єр наголосив, що парламент підтримав подання на Дениса Шмигаля і в Україні з'явився віцепрем'єр з регіонального розвитку.

"Це важливо, тому що цей рік в плані децентралізації є вирішальним, ми маємо завершити створення спроможних громад, а це дуже важливий адміністративний процес. Тут потрібен сильний менеджер, який буде фокусуватися саме на цьому", – повідомив Гончарук.

За його словами, другий напрям, якому Кабмін приділятиме більше уваги, це економічний блок із фокусом на інвестиції.

"Стратегія уряду полягає в тому, щоб збільшити інвестиції. Шукаємо віцепрем'єра, і є декілька кандидатів… Тут залишилося недовго, я думаю, що найближчими тижнями ми презентуємо людину, яка зможе підсилити такий інвестиційний блок уряду", – резюмував Гончарук.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні найближчим часом з'являться нові віцепрем'єри і розширять кількість міністерств. Зокрема, розділити планують Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Очільникам відомств, які погано себе проявили, знайдуть заміну або ж приставлять до них сильних заступників. Про це повідомили джерела OBOZREVATEL в Кабміні.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів останній місяць шукає людей, які могли би підсилити уряд

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін збирається змінити керівництво "Нафтогазу", "Укренерго", а також інших стратегічних підприємств.

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