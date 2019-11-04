"Будемо наполягати": Гончарук дав українцям гучну обіцянку по комуналці

Українські сім'ї, які потребують субсидії, будуть платити за комунальні послуги не більше 15% від своїх доходів.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в понеділок, 4 листопада, в ефірі програми "Свобода слова". Він заявив, що в 2020 році "субсидій має вистачити для всіх".

"Держава передбачала в бюджеті достатньо коштів, щоб ви були захищені, щоб завдяки субсидіям ваша платіжка не виросла", – сказав прем'єр.

Олексій Гончарук скріншот

"Ми будемо наполягати, що в середньому сім'я, яка потребує такої допомоги, не повинна платити за комунальні послуги більше ніж 15% від свого бюджету. Це середній показник, у когось буде і 6%, вони будуть платити зовсім мало. Але середній показник – 15%", – сказав Гончарук.

Як писав OBOZREVATEL, Гончарук також пообіцяв, що в 2021 році в Україні відбудеться різкий економічний стрибок.

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