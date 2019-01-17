Буде тільки рости: біткоїну напророкували нову високу позначку

Найближчим часом ціна найпопулярнішої криптовалюти біткоїна буде тільки збільшуватися.

Такий прогноз озвучив аналітик NewsBTC Аяш Джиндал, передає РБК. Відзначається, що монета вже подорожчала до $3660, і судячи з усього на цьому не зупиниться.

"Біткоїн повинен закріпитися вище позначки у $3650, щоб досягти рівнів у $3720 і $3800. Вартість криптовалюти не повинна опуститися нижче рівня у $3560 - це сильна підтримка. Якщо це все ж таки станеться, падіння сповільниться в зонах $3500 і $3455", - упевнений експерт.

Відзначимо, що 16 січня середня ринкова ціна біткоїну піднялася до позначки у $3660 з $3620 лише за кілька годин. Незважаючи на невелике зростання, зараз криптовалюта коштує на 10% дешевше, ніж тиждень тому, коли вона торгувалася на рівні у $4060.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вартість біткоїна обвалилася до мінімальної з жовтня 2017 року. З того моменту популярна криптовалюта втратила ще близько 1000 доларів. З невеликими відхиленнями курс біткоїна планомірно знижувався з початку 2018 року, поки не досяг психологічної для ринку позначки – річного мінімуму.

Венчурний інвестор Тім Дрейпер упевнений, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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