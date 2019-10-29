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29 жовтня • оновлено в 11:09
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"Буде наука!" Журналіст наочно показав "ДНР", де закінчується "русскій мір"

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Усі спроби шахтарів отримати у "ДНР" свої борги із заробітної плати за 2017 рік закінчилися переадресуванням до "українських юросіб".

Підтверджувальний документ показав у своєму Telegram журналіст Денис Казанський. "Шахтоуправління відповідають, що за грошима людям треба звертатися до українських юросіб, хоча в 2017 році "ДНРівці" вже давно контролювали територію й поставки вугілля", – зазначає він.

За його словами, це наочний приклад для тих, хто ще вірить у підтримку Росії.

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"Відмінна виходить "народна республіка". Буде наука жителям інших регіонів, щоб на цьому прикладі бачили, чим закінчується поява провокаторів, які закликають до різного роду референдумів", – написав Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Донецьку похвалилися відкриттям нового магазину з дивною назвою – "М'ясний Ілліч".

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Boss Fima
Boss Fima
ОЙ! КАКАЯ ДОСАДА! Нэнька-то нищая! В Украине задолженность по заработной плате горнякам на государственных шахтах превысила 1,1 млрд гривен. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины. "По оперативным данным Минэнергоугля по состоянию на 11 июня общая задолженность горнякам уже составляет 1,135 млрд гривен. Шахтерам Донетчины не отдали заработанных 447,8 млн гривен, Львовщины – 417,1 млн гривен, Луганщины – 224,5 млн гривен". ВСЕ ШАХТЫ ПОКРАСИТЬ В ЖОВТО СИНИЙ, ПЕТЬ ПРО МЁРТВОГО ЩЕНЮ И СКАКАТЬ!
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
По делам вам, пид.оры
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Дудко Олег
Дудко Олег
Перевороты и незаконная смена власти разрешены только в Киеве, иногда во Львове.
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