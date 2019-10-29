"Буде наука!" Журналіст наочно показав "ДНР", де закінчується "русскій мір"

Усі спроби шахтарів отримати у "ДНР" свої борги із заробітної плати за 2017 рік закінчилися переадресуванням до "українських юросіб".

Підтверджувальний документ показав у своєму Telegram журналіст Денис Казанський. "Шахтоуправління відповідають, що за грошима людям треба звертатися до українських юросіб, хоча в 2017 році "ДНРівці" вже давно контролювали територію й поставки вугілля", – зазначає він.

За його словами, це наочний приклад для тих, хто ще вірить у підтримку Росії.

Шахтарів на Донбасі обдурили окупанти

"Відмінна виходить "народна республіка". Буде наука жителям інших регіонів, щоб на цьому прикладі бачили, чим закінчується поява провокаторів, які закликають до різного роду референдумів", – написав Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Донецьку похвалилися відкриттям нового магазину з дивною назвою – "М'ясний Ілліч".

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