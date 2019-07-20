"Буде колапс": у Криму забили на сполох через колосальні проблеми

У анексованому Криму окупаційна влада визнала, що не може боротися з нелегальними перевізниками через проблеми з транспортом.
Зокрема, повна заборона роботи таких перевізників може призвести до транспортного колапсу, передають "Крим.Реалії".
"Замінити нічим: возити потрібно, контролювати потрібно, якщо просто взяти і заборонити, то буде колапс. Сьогодні приватні візники, на жаль, зовсім не часто виконують вимоги, які перед ними стоять", – повідомив "заступник голови громадської ради при міністерстві транспорту" Олексій Волков.
"Дуже часто перевізники переходять до шантажу: якщо ви нас з "хлібного маршруту" приберете, ми на іншому маршруті працювати не будемо. Не виходять на маршрути, припиняють роботу завчасно, водії хамлять і грублять", – додав він.
Волков також визнав недостатність сил і засобів окупаційної влади для тотального контролю роботи перевізників.
"Мінтранс і громадська рада розробляють програму, як цей контроль покращити, в тому числі із залученням волонтерів громадського контролю. Якщо ми найближчим часом не переможемо, то обмежимо їх можливості, але для цього потрібно замінити чимось ці перевезення", – резюмував він.
Окупаційна влада визнали, що не можуть боротися з нелегальними перевізниками
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.
Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".
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