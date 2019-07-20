Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Буде колапс": у Криму забили на сполох через колосальні проблеми

8.6т Читати матеріал російською

У анексованому Криму окупаційна влада визнала, що не може боротися з нелегальними перевізниками через проблеми з транспортом.

Зокрема, повна заборона роботи таких перевізників може призвести до транспортного колапсу, передають "Крим.Реалії".

"Замінити нічим: возити потрібно, контролювати потрібно, якщо просто взяти і заборонити, то буде колапс. Сьогодні приватні візники, на жаль, зовсім не часто виконують вимоги, які перед ними стоять", – повідомив "заступник голови громадської ради при міністерстві транспорту" Олексій Волков.

Новини
"Не можна здійснювати покупки": в Криму забили на сполох через нові проблеми

"Дуже часто перевізники переходять до шантажу: якщо ви нас з "хлібного маршруту" приберете, ми на іншому маршруті працювати не будемо. Не виходять на маршрути, припиняють роботу завчасно, водії хамлять і грублять", – додав він.

Волков також визнав недостатність сил і засобів окупаційної влади для тотального контролю роботи перевізників.

"Мінтранс і громадська рада розробляють програму, як цей контроль покращити, в тому числі із залученням волонтерів громадського контролю. Якщо ми найближчим часом не переможемо, то обмежимо їх можливості, але для цього потрібно замінити чимось ці перевезення", – резюмував він.

Окупаційна влада визнали, що не можуть боротися з нелегальними перевізниками

Окупаційна влада визнали, що не можуть боротися з нелегальними перевізниками

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
3
29
Смішно
11
Цікаво
0
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Юг Руси
Юг Руси
А кого собственно возить? Раксаланка каждый день показывает фотки с пустыми городами, пляжами и т.д., с чего вдруг - "Будет коллапс"? )))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Роксалана берёт новости о Крыме на радио свобода ,а они черпают новости из блогов роксаланы! Вот такой вот круговорот новостей на обозе!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Американская радиостанция стала для хохлятских пропагандистов источником информации о Крыме. Смешно
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки

ads pixel