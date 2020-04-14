Буде долар по 26? В Україні курс гривні зміцнився до психологічної позначки

В Україні офіційний курс долара по відношенню до гривні на 14 квітня склав 27,04 грн/$, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Євро ж встановився на позначці 29,53 грн. Таким чином європейська валюта подешевшала на 3 копійки.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 14 квітня

100 доларів США – 2704 грн

100 євро – 2953 грн

Курс долара від НБУ Скріншот

Курс євро від НБУ Скріншот

Відзначимо, що ситуація на валютному ринку різко змінилася і гривня почала зміцнюватися після ухвалення Верховною Радою закону про ринок землі і законопроєкту про банки в першому читанні.

Втім, на думку аналітиків, долара по 26 грн в найближчому майбутньому чекати не варто.

Довідка: курс долара почав рости кілька тижнів тому на тлі пандемії COVID-19 в світі. Станом на початок березня курс долара до гривні знаходився на позначці в 24,7 грн/$. І всього за пару тижнів українська гривня почала істотно падати по відношенню до основних валют.

Курс долара в банках

При цьому в банках курс знизився в порівнянні з попереднім днем. Американську валюту продають вже за 27,21 грн/$, а купують по 27,15 грн/$.

Курс долара в банках Скріншот

Європейську валюту продають по 29,77 грн/€, а купують по 29,7 грн/€.

Курс євро в банках Скріншот

Така різниця між продажем і купівлею говорить про те, що зараз через ажіотажний попит стався дисбаланс, що згодом має бути виправлений.

Курс на міжбанку

В ході торгів долар незначно подешевшав. Валюту продають за 27,02 грн, а купують за 26,98 грн.

Євро знизився по відношенню до гривні – в продажу коштує 29,47 грн, а в покупці – 29,43 грн.

Курс на міжбанку Скріншот

Курс на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,2 грн

Продаж – 27,15 грн

Долар на чорному ринку Скріншот

Євро

Купівля – 29,45 грн

Продаж – 29,35 грн

Євро на чорному ринку Скріншот

Курс в обмінниках

Долар

Купівля – 28,15 грн

Продаж – 27,19 грн

Євро

Купівля – 31,06 грн

Продаж – 29,23 грн

Курс валют в обмінниках Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційний курс долара по відношенню до гривні на 13 квітня склав 27,2 грн/$, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Євро ж встановився на позначці 29,56 грн.

29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.

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