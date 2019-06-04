Брудна нафта Путіна: в Європі заговорили про вирішення проблеми

Польська нафтова компанія PERN повідомила, що з 10 червня поставки нафти через трубопровід "Дружба" в Німеччину частково відновляться.

Відповідне рішення було ухвалено за підсумками зустрічі представників польських, німецьких і російських нафтових компаній, які постачають нафту й експлуатують трубопровід "Дружба", йдеться на сайті PERN.

"Сторони домовилися про процедуру розгляду претензій нафтопереробних заводів, які отримують нафту з Росії. Було підтверджено відновлення поставок нафти через трубопровід "Дружба", починаючи з 10 червня", – зазначається у публікації.

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До цього моменту транзит нафти буде припинений через наявність у ній високого вмісту хлорорганічних речовин.

У PERN також додали, що Росія погодилася на виплату компенсації за транспортування брудної нафти.

З 10 червня поставки нафти через трубопровід "Дружба" в Німеччину частково відновляться

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 квітня стало відомо, що білоруський концерн "Білнафтохім" тимчасово обмежив транзит нафти і нафтопродуктів із Росії до інших країн.

У "Білнафтохімі" заявили про різке погіршення якості нафти, яка надходить нафтопроводом із Росії. Вміст хлорорганічних сполук у нафті Urals у десятки разів перевищив гранично допустимі значення.

23 квітня неякісна нафта з Росії з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук вже дійшла до нафтопереробних підприємств Європейського Союзу.

Азербайджан заявив, що буде готовий допомогти Білорусі в разі її звернення з питання поставок нафти.

23 квітня Білорусь тимчасово призупинила поставки світлих нафтопродуктів до України, Польщі та країн Балтії.

25 квітня компанія "Укртранснафта" припинила транзит російської нафти магістральним нафтопроводом "Дружба".

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