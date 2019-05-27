"Брудна" нафта Путіна: Росію чекають колосальні збитки

Протягом місяця "брудна" нафта з Росії заливала відразу кілька європейських країн. Постраждали як держави-транзитери, так і європейські споживачі — Чехія, Угорщина і Німеччина. Збитки для російської економіки колосальні, сума може досягти півмільярда доларів, і навіть більше.

При цьому у Кремлі вже шукають крайніх і заявляють про перші затримання. Які наслідки скандальної аварії на нафтопроводі "Дружба" і хто винен — з'ясовував OBOZREVATEL.

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У Росії відбулося масштабне забруднення нафти. Близько 5 мільйонів тонн виявилися перенасичені хлорорганічними речовинами. Таку нафту не можна використовувати за призначенням;

Через це постраждали відразу кілька країн-транзитерів, а також споживачів. Найбільших збитків зазнали Білорусь і Польща;

За різними оцінками, Росія може заплатити європейським споживачам кілька сотень мільйонів доларів. Щоправда, реальну цифру ніхто сказати не може, повноцінної експертизи не проводили;

Україна цей конфлікт не особливо зачепила. "Укртранснафта" вже відновила поставки сировини;

У РФ знайшли винних у аварії. Правда, деякі експерти вважають це лише пошуками "крайніх".

Чому російська нафта виявилася "брудною"

Першими про потік "брудної" нафти з Росії заявили у Білорусі. 19 квітня у "Білнафтохімі" повідомили про різке погіршення якості сировини, що надходить по нафтопроводу з РФ. Вміст хлорорганічних сполук у нафті Urals в десятки разів перевищив гранично припустимі значення.

Якщо припустима норма — 10 одиниць, то концентрація в російській сировині коливалася в діапазоні від 80 до 330.

Через це Білорусі довелося вжити кардинальних заходів, 30 квітня був повністю перекритий вентиль трубопроводу "Дружба". Під загрозою залишитися без сировини опинилися відразу кілька держав.

Карта нафтопроводу "Дружба"

Річ у тім, що частина російської нафти йде відразу за кількома транзитними напрямками. Нафтопровід поставляє сировину великим споживачам, зокрема Німеччині, Чехії та Угорщини.

За оцінкою білоруської компанії "Білнафтохім", у трубопровід потрапило 5 мільйонів тонн "брудної" нафти. Це можна порівняти з об'ємом прокачування по магістралі за місяць. Згідно з іншою оцінкою — 3 мільйони тонн.

Чи загрожує аварія Європі та Україні

Наразі ситуація з нафтопроводом поступово нормалізується. Так, 22 травня стало відомо, що кондиційна російська нафта протягом тижня надійде на вузли обліку Угорщини і Словаччини по нафтопроводу "Дружба"

За даними ЗМІ, РФ також реалізувала низку заходів для якнайшвидшого відновлення перекачування нафти по трубопроводу "Дружба" у бік Польщі і продовжує переговори з польською стороною на цю тему.

При цьому, як пише Reuters, згідно з планом французька компанія Total мала перенести більшу частку продукту на свій нафтопереробний завод Leuna у Німеччині, щоб там розбавити її та переробити. Але на НПЗ Leuna трапився збій, завод призупинив роботу після відмови обладнання, це, за словами джерел, було пов'язане з переробкою забрудненої нафти.

Як пояснив OBOZREVATEL директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич, за наявної ситуації у РФ є два виходи.

"Є два реальні варіанти для власника "брудної" нафти. Перший — Білорусь запропонувала викупити якісь обсяги за низькою ціною. Другий — просто продати ті залишки "брудної" нафти, які є зараз, на світовому ринку, з великою знижкою", — пояснив Марунич.

Україна вже повністю відновила прийом російської нафти на станції "Мозир" (Білорусь) для її подальшого транспортування. Цим займається "Укртранснафта".

Цікавим є і той факт, що скандал навколо кремлівської нафти Київ не використовує на свою користь на міжнародній арені. Річ у тім, що вже найближчим часом розпочне повноцінну роботу "Північний Потік-2", який істотно зіпсує транзитний статус України.

З огляду на невиразну позицію Москви щодо аварії на газопроводі, збитки європейських партнерів — Україна могла б ще раз "натякнути" головному лобісту проекту в ЄС Німеччині на надмірну залежність Європи від російських енергоносіїв. Або, щонайменше, на потенційну загрозу ПП.

Скільки втратить Росія і хто винен

У РФ вже заявили, що готові компенсувати збитки партнерам. Це і робитиме компанія "Транснефть". Щоправда, якщо останнім вдасться довести їхню наявність.

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Про які суми йдеться, поки невідомо. Цифри сильно різняться. Наприклад, міністр енергетики РФ Олександр Новак оцінив збиток від "брудної" нафти менше ніж у $100 млн. Як пишуть російські ЗМІ, сума може бути набагато більшою — від 271,3 мільйона до 435,3 мільйона доларів.

"Гомельтранснафта Дружба" могла отримати за транзит у минулому році від 780,4 мільйона до 938,5 мільйона доларів. За 14 днів простою недоотриманий прибуток міг би скласти 29-35 мільйони доларів.

Після аварії пропускна спроможність нафтопроводу може скоротитися до 40 мільйонів тонн, повідомив головний інженер "Гомельтранснафта Дружби" Андрій Вериго. В результаті транзитна держкомпанія за цей рік не отримає за прокачування від 8,9 мільйона до 18,8 мільйона тонн нафти (від 142 мільйонів до 300 мільйонів доларів). За даної політико-економічної ситуації, гроші від транзиту нафти для Білорусі — на вагу золота.

Річ у тім, що для проведення адекватної експертизи потрібен спільний доступ як до російської труби, так і до білоруської, а також вся необхідна документація.

Керівництво компанії

При цьому у Росії вже знайшли винних. "Знайдене джерело забруднення — це вузол обліку "Лопатин" у Самарській області", — заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак.

За інформацією правоохоронців, до цього сховища першою потрапила нафта з додаванням до її складу хлорвмісних сполук. Її, за версією слідства, навмисно закачали керівники трьох ТОВ — "Нефтеперевалка", "Петронефть Актив" і "Магистраль", аби приховати "багаторазові розкрадання" . Затримано вже кілька людей з топ-менеджменту компанії.

Як пише DW, історія з махінаціями керівників самарських заводів виглядає дуже дивною. Навіть якщо уявити, що всі заводи працювали на повну потужність, загальна кількість їхньої нафти в резервуарах — не більше ніж 240 тисяч тонн. Всього ж зараженої нафти було близько 5 мільйонів, за іншими даними — близько 3 мільйонів. Це в рази менше за реальний обсяг.

Ймовірно, найближчим часом російській компанії "Транснефть" доведеться розплачуватися за завдані партнерам збитки. Інакше на великого постачальника нафти чекають гучні судові справи.

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