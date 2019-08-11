"Бруд навіть у квартирі": мережа висміяла ремонт доріг у Криму

Користувачі мережі висміяли якість ремонтних робіт в окупованому Криму.

Зокрема на результати роботи дорожників у місті Керч звернула увагу користувач RoksolanaToday & Крим25%.

"Керч. Ремонт дороги у дворі Борзенко 3. Тепер цей бруд не тільки в під'їзді, але і в квартирі", – пише в Twitter блогер.

У Криму висміяли якість ремонтних робіт дорожнього покриття RoksolanaToday&Крым25% Twitter

Ремонт дороги в Керчі RoksolanaToday&Крым25% Twitter

Керч

ремонт дороги у дворі Борзенко 3

тепер цей бруд не тільки в під'їзді, але і в квартирі pic.twitter.com/SFXuG3sb8M - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 9 серпня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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