"Бруд навіть у квартирі": мережа висміяла ремонт доріг у Криму

Користувачі мережі висміяли якість ремонтних робіт в окупованому Криму.
Зокрема на результати роботи дорожників у місті Керч звернула увагу користувач RoksolanaToday & Крим25%.
"Керч. Ремонт дороги у дворі Борзенко 3. Тепер цей бруд не тільки в під'їзді, але і в квартирі", – пише в Twitter блогер.
У Криму висміяли якість ремонтних робіт дорожнього покриття
RoksolanaToday&Крым25% Twitter
Ремонт дороги в Керчі
RoksolanaToday&Крым25% Twitter
Керч- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 9 серпня 2019 р
ремонт дороги у дворі Борзенко 3
тепер цей бруд не тільки в під'їзді, але і в квартирі pic.twitter.com/SFXuG3sb8M
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.
Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Ремонт доріг" на сайті "OBOZREVATEL".