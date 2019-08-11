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"Бруд навіть у квартирі": мережа висміяла ремонт доріг у Криму

1.2т Читати матеріал російською

Користувачі мережі висміяли якість ремонтних робіт в окупованому Криму.

Зокрема на результати роботи дорожників у місті Керч звернула увагу користувач RoksolanaToday & Крим25%.

"Керч. Ремонт дороги у дворі Борзенко 3. Тепер цей бруд не тільки в під'їзді, але і в квартирі", – пише в Twitter блогер.

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У Криму висміяли якість ремонтних робіт дорожнього покриття

У Криму висміяли якість ремонтних робіт дорожнього покриття

RoksolanaToday&Крым25% Twitter

Ремонт дороги в Керчі

Ремонт дороги в Керчі

RoksolanaToday&Крым25% Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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Теми
Ремонт доріг Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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CARGO 100
CARGO 100
Возможно, что это обыкновенный первоначальный выравнивающий слой. Надо посмотреть, что там будет через 2-3 дня ...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Пользователи сети высмеяли роксолану которая высмеяла работы дорожников в городе Керчь
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Одна роксосала "высмеяла", больше никто.
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