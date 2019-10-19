"Зелені" грабують": Бродський заявив про новий переділ в Україні

Президент Федерації баскетболу, голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський заявив, що в Україні зараз відбувається черговий переділ – влада взялася за судову реформу.

"Білі приходять – грабують, червоні приходять – грабують, зелені – грабують. Зараз черговий переділ. Ось хіба вам не цікаво розуміти, чому нова влада відразу взялася за судову реформу?", – повідомив він в інтерв'ю zn.ua.

Бродський зазначив, що президент України Володимир Зеленський подав законопроект про зменшення кількості суддів Верховного суду, щоб взяти їх на гачок.

Таким чином, визначати, що є корупцією, буде глава держави. А суди вирішуватимуть питання, виходячи з телефонного права.

"Як це і було всі попередні роки. Тому всі наші олігархи продовжать судитися в Лондоні. Приклад: Коломойський з Боголюбовим. ПриватБанк там же шукає правосуддя. А наші люди? Вони приречені або на нечесне правосуддя, або – на самосуд. Так ви говорите, що хтось там хоче з бідністю боротися? Ну, так я вам показую, звідки в цій країні рейдерство, привласнення чужої власності", – резюмував Бродський.

Президент України подав законопроект про зменшення кількості суддів Верховного суду, щоб взяти їх на гачок

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку жовтня глава Верховного суду Валентина Данішевська поскаржилася, що не може зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, щоб дізнатися його політику щодо суду.

Раніше Михайло Бродський заявив, що президент України Володимир Зеленський зобов'язаний дати справжнє інтерв'ю представникам ЗМІ за підсумками 100 днів своєї роботи.

"Це чистий піар, або просто продовження кіно. Це не чесно. Повинні прийти серйозні журналісти і поставити серйозні запитання.Народ має не захоплюватися, а просто знати правду. Влада – не синекура, влада – голгофа. І тоді, коли ви знаєте, про що запитуватимуть, ви будете робити все чесно і вдосконалюватися", – зазначив він.

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