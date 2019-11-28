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29 листопада • оновлено в 10:55
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"Я був ліцензія №1": Бродський розповів, як встановлював в Україні курс валют

4.3т
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Президент Федерації баскетболу України, голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський розповів, як у 90-х встановлював ринковий курс валюти у країні.

Спогадами він поділився в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я сидів на дивані з телефоном, мені дзвонили і доповідали. А у мене було 500 обмінних пунктів. Ні в кого більше. Я був ліцензія №1, банки не міняли. Я встановлював курс валюти в країні. Тому що Національний банкфіксований курс і "до побачення". А ринковий я встановлював. Віртене вірте, але протягом 5-6 років його встановлював я, сидячи на дивані", – зазначив Бродський.

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Бродський розповів, як встановлював в Україні курс валют

Бродський розповів, як встановлював в Україні курс валют

ФБУ

"Ми вводили в 96-му гривню і я чесно тримав курс два тижні. Втратив купу грошей для того, щоб держава нормально вела курс", – згадав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бродський розгромив "ліфтерів" із команди президента Володимира Зеленського.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Курс валют
Особа
Михайло Бродський
Місце
Україна
Тег
курс валют

Новини економіки

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