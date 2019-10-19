"Приберіть телефон на Банковій!" Бродський підказав, як переломити систему в Україні

Президент Федерації баскетболу, голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський заявив, що для змін в Україні необхідно "прибрати телефон з Банкової".

"Поки не приберемо його звідти – нічого не зміниться. Знову-таки приклад з Італії. Коли там все зрозуміли, що закон працює, а суд – чесний? Коли правоохоронців і суддів почали масово вбивати. Стало ясно, що система очистилася, що з прокурорами, правоохоронними органами та суддями не можна домовитися", – повідомив він в інтерв'ю zn.ua.

Бродський зазначив, що в результаті українці зіткнуся, з одного боку, з бідністю, а з іншого – абсолютною незахищеністю.

"А вони продовжують говорити про якусь інфляцію. Не буде інфляції. Підвищуйте мінімальну зарплату. Сто мільярдів плюсом в бюджеті. Я рахував. Вчителі, лікарі почнуть купувати. Заживе країна", – додав він.

"Пам'ятаєте Майдан у 2010 році? Податковий. Я був керівником робочої групи. Він був особисто проти мене. Я хотів, аби хоч щось людям почали платити. Ну не можна торгувати золотом, "ювеліркою" на єдиній системі оподаткування. "Єдинщик" – це про спрощений документообіг, а не про засіб для грабування своєї країни, недоплачування податків, неоформлення людей на роботу…. В Ізраїлі спробуй не оформити людину на роботу – тебе довічно позбавлять права бути підприємцем. Нормально? Так", – резюмував Бродський.

Михайло Бродський заявив, що для змін в Україні необхідно "прибрати телефон з Банкової"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михайло Бродський заявив, що президент України Володимир Зеленський зобов'язаний дати справжнє інтерв'ю представникам ЗМІ за підсумками 100 днів своєї роботи.

"Це чистий піар, або просто продовження кіно. Це не чесно. Повинні прийти серйозні журналісти і поставити серйозні запитання.Народ має не захоплюватися, а просто знати правду. Влада – не синекура, влада – голгофа. І тоді, коли ви знаєте, про що запитуватимуть, ви будете робити все чесно і вдосконалюватися", – написав він у Facebook.

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