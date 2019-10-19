"Епоха відрядження": Бродський назвав головну причину бідності українців

Президент Федерації баскетболу, голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський заявив, що Україна є багатою країною, однак її потенціал не реалізований.

"Ми не бідні, ми – багаті. Природними копалинами, землею, людьми. Найбільша країна в Європі. З величезним потенціалом і з виходом до моря. Але потенціал не реалізований", – повідомив він в інтерв'ю zn.ua.

"Ось Ізраїль – бідна країна. Але вони стали багатими завдяки своїй праці, головам, совісті, небайдужості, бажанню конкуренції. Візьміть Емірати, та тих-таки с поляків… Де вони – і де ми? Байдужі люди при владі. Зараз у нас нова епоха – командировочних. Сім'ї живуть за кордоном, а вони до нас приїздять працювати. Доти був час первісного накопичення капіталу. Фабрики, заводи, пароплави… Причому кожна влада вважала за свій обов'язок проголосити початок нової ери боротьби з бідністю", – додав Бродський.

За його словами, до влади в країні прийшли байдужі люди.

"Хто де сидів, той те і взяв. Діти, медицина, спорт, здоров'я, заробітки… На все наплювати. Влада – тільки для крадіжок. Я не знаю жодного можновладця, котрий не хотів би влади для особистого збагачення", – резюмував Бродський.

Михайло Бродський заявив, що Україна є багатою країною, однак її потенціал не реалізований

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Головний наслідок трудової міграції для України – скорочення населення. Щомісяця на заробітки виїжджає близько 100 тис. українців.

У міграції знаходяться 3,2 млн осіб, а проблема торкнулася 9 млн людей (в тому числі дітей заробітчан).

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