Мутація коронавірусу в Британії: влада знайшла спосіб відкрити кордони

Великобританія обговорює з Францією введення масового тестування водіїв для відновлення вантажних перевезень, незважаючи на новий дуже заразний тип коронавіруса.

Як повідомляє телеканал Sky News, глава МВС Британії Пріті Пател заявила, що уряд все ще думає над вирішенням і припустила, що водіїв можна масово тестувати на кордоні.

Франція в неділю, 20 грудня, закрила кордон з Британією на 48 годин, заборона на пересування закінчується о 23.00 вівторка за британським часом (01.00 середи за Києвом).

За даними телеканалу, в понеділок на трасі M20, яка знаходиться по шляху в Лондон від протоки Па-де-Кале, накопичилося понад 900 вантажівок.

З неділі багато європейських країн закрили кордони для прибулих з Великобританії після того, як було оголошено про посилення обмежень, пов'язаних з новим штамом COVID-19 в Лондоні і Південній Англії.

Вчені попереджають: новий різновид коронавірусу небезпечний тим, що може набагато швидше проникати в людський організм. Також є побоювання, що нова вакцина, яку зараз впроваджують в Європі і Америці, не спрацює проти цього мутанта.

Багато європейських країн, серед яких Бельгія, Франція, Нідерланди, Німеччина, Польща та інші, вже закрили авіа- і залізничне сполучення зі Сполученим Королівством. Ще низка держав готується до таких заходів

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії можуть швидко спорожніти полиці супермаркетів, після того як Франція ввела заборону на в'їзд вантажівок. Також є побоювання, що криза може порушити постачання вакцини від коронавірусі Pfizer/BioNTech.

Якщо заборона на в'їзд вантажівок триватиме понад 48 годин, то Британії доведеться задіяти військові літаки для перевезення продовольства.