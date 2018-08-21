Британія задумала завдати всеосяжного удару по Росії

Міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант, виступаючи у вівторок у вашингтонському Інституті миру, закличе Європейський Союз до посилення санкцій проти Російської Федерації.

"Ми маємо чітко дати зрозуміти: зовнішня політика Росії за президента Путіна зробила наш світ небезпечнішим", - йдеться у тексті промови Ханта, уривки з якої публікують "РИА Новости".

За його словами, нові обмежувальні заходи проти Москви мають бути всеосяжними.

"Сполучене Королівство просить своїх союзників піти ще далі, закликаючи Євросоюз забезпечити, щоб його санкції проти Росії були всеосяжними, і щоб ми по-справжньому стояли пліч-о-пліч зі Сполученими Штатами. Це передбачає єдину критику і реакцію на правопорушення, коли б і де б вони не здійснювалися, від вулиць Солсбері до долі Криму", - йдеться у заяві глави британського МЗС.

В ході свого першого візиту до США у статусі міністра закордонних справ Хант зустрінеться з держсекретарем Майком Помпео та іншими високопоставленими представниками адміністрації Трампа. На зустрічах також буде обговорюватися широкий спектр міжнародних проблем, зокрема Іран, КНДР, Сирія, Ємен, близькосхідне врегулювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 серпня Держдеп США анонсував нові антиросійські санкції у зв'язку із отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Солсбері, які набудуть чинності 22 серпня. Відповідні заходи будуть розділені на два пакети.

Документ вимагає звести в єдину систему всі вже введені раніше обмежувальні заходи. 14 серпня Росії висунули три вимоги для зняття нового пакету "пекельних санкцій".