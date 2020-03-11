У Британії заарештували майно сім'ї Назарбаєва

Влада Великобританії заарештувала нерухомість в Лондоні, що належить родичам експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

"Особняк з підземним басейном і кінотеатром на одній з найдорожчих вулиць країни Бішопс-авеню, будинок в престижному районі Хайгейт і величезна квартира в Челсі були заарештовані за запитом британських правоохоронних органів навесні минулого року", – повідомляє ВВС.

Однак суд розкрив імена власників тільки зараз – Даріга Назарбаєва (донька Нурсултана Назарбаєва, спікер сенату Казахстану), Нурали Алієв(старший син Дариги) і його дружина Аїда.

Зокрема, вони купили нерухомість на суму понад 100 млн доларів і оформили її офшори. За інформацією журналістів, зараз вартість може бути набагато вище.

У Національному агентстві по боротьбі зі злочинністю відзначили, що нерухомість могли купити на злочинні доходи Рахата Алієва, колишнього чоловіка Дариги Назарбаєвої і батька Нурали Алієва.

Водночас адвокат власників заявив, що Даріга Назарбаєва і Рахат Алієв розлучилися у 2007 році, тому той не може бути пов'язаний з нерухомістю, купленою у 2008 році.

Таким чином, донька і онук Назарбаєва повинні пояснити, звідки у них з'явилися гроші на покупку нерухомості. Якщо їм це не вдасться – будинки і квартиру продадуть на аукціоні.

Влада Великобританії заарештувала нерухомість в Лондоні, що належить родичам експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нурсултан Назарбаєв, який склав з себе повноваження президента Казахстану, очолив Раду безпеки республіки.

Новим тимчасовим главою Казахстану оголосили голову сенату і колишнього прем'єр-міністра країни Касима-Жомарта Токаєва.

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